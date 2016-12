Sifnos, spiagge dorate e mare blu cobalto

SIFNOS, MARE, CANDIDE CHIESETTE E MARE BLU COBALTO – L'isola di Sifnos , è un piccolo gioiello della natura di 74 Km2. Non appena approderete sull'isola sarete inondati dal profumo dei ginepri e degli oleandri; spiagge dorate si presenteranno ai vostri occhi in tutta la loro anima selvaggia e un mare blu cobalto farà da sfondo alle vostre passeggiate lungo sentieri a picco sul mare dove si nascondono, in tutta la loro semplice bellezza, chiesette di un bianco candido. Qui, tutto è pace e silenzio e le giornate trascorrono lente e inondate da una luce calda e limpida. Sifnos, tra i tanti pregi ha anche quello di godere di uno clima veramente piacevole.

Isola delle Cicladi, Sifnos è capace di lasciare un segno indelebile nel cuore di chi vuole visitare le sue spiagge dorate, il suo mare blu cobalto e lasciarsi incantare dai suoi panorami spettacolari e tramonti emozionanti. Situata tra le isole di Serifos e Kimolos, è la meta ideale per chi alle destinazioni mondane preferisce la pace e la rilassante bellezza di luoghi ancora incontaminati.

CONSIGLI PER I PIU' GOLOSI – Se siete tra quelli che nei loro viaggi non possono tornare a casa se non hanno assaggiato almeno uno dei piatti tipici della terra appena visitata, ecco qualche suggerimento sulle pietanze da non lasciarsi sfuggire. Partendo dal presupposto che la cucina greca è da “piatto unico”, basata per lo più su yogurt, formaggi, carni come maiale, agnello e pollo, ortaggi e legumi, il pasto tipico consiste per lo più in un piatto di spiedino di agnello o pollo (souvlàki) accompagnato da un contorno d’insalata greca (pomodori, peperoni, olive nere e cipolla rossa) con una fetta di fèta. Un altro piatto tipico è poi la famosissima mousakà (pasticcio di melanzane arricchito con ragù di carne e besciamella) e i dolmà, involtini di foglia di vite con ripieno di riso e carne. Ma uno dei piatti più gustosi e caldamente consigliato è il celebre ouzo che consiste in un piatto ben fornito di polpettine, formaggi, olive e tzatzìkì (una salsa con yogurt, aglio, menta e cetrioli).

QUALCHE INFORMAZIONE UTILE – Sifnos è raggiungibile in traghetto dal Pireo, da Kithnos, da Serifos e da Milos che forniscono collegamenti giornalieri in alta stagione. Da Folegandros, Sikinos e Santorini partono due passaggi alla settimana in alta stagione; da Paros e Siros partono due o tre collegamenti a settimana in alta stagione metre da Santorini e Nàxos vengono assicurati diversi collegamenti a settimana in alta stagione. Infine il porto di Pireo è collegato con l’aeroporto di Atene da un efficiente e regolare servizio di bus. Tempo approssimativo di percorrenza 1 ora.