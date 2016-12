Spagna: le mete di charme

Quest'anno le vostre vacanze estive devono essere necessariamente in, tra arte, cultura e natura incantevole, soggiornando neipiù? Ecco a voi un itinerario dalla Costa Blanca a Lanzarote che vi può essere utile per la scelta della vostra meta spagnola ideale. A voi non resta che preparare le valigie e partire...

IN COSTA BLANCA, PER SCOPRIRE ELCHE - Città spagnola inserita per ben due volte dall’Unesco nel Patrimonio mondiale dell’Umanità, Elx in valenciano, Elche in castigliano, è il nome del comune di 230.000 abitanti della Comunitat Valenciana che si trova a circa 22 km a sud ovest di Alicante e a 60 da Murcia. Un'oasi di splendore e frescura ad appena 23 km dalla città di Alicante. Il Gran Palmeral, immensa distesa di palme riconosciuta patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2000, circonda la città di Elche con i suoi 200 mila esemplari di palme centenarie.

Huerto del Cura è una delle soluzioni più adatte. L'hotel occupa una posizione esclusiva all'interno del palmeto Palmeral de Elche, Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Offre una piscina all'aperto e una sauna. All'arrivo riceverete un drink di benvenuto in omaggio. Dotato di pochi piani, l'Huerto del Cura è composto da edifici circondati da rigogliosi giardini. Le camere sono provviste di aria condizionata e connessione Wi-Fi gratuita. Il ristorante Els Capellans serve piatti mediterranei à la carte. È presente anche una ricca cantina di vini. In estate, l'Els Capellans Summer Terrace si apre accanto alla piscina e propone cocktail e musica chill out. L'hotel sorge nel cuore del Palmeral, con una superficie di 20.000 m², e dista pochi passi dal centro di Elche. Le attrazioni turistiche della zona includono la famosa Chiesa di Santa María. La città si trova a solo 15 km dalla Costa Blanca. L'aeroporto di Alicante è ubicato a 12 km. Per informazioni: www.viaggiare.it Dai cartaginesi ai romani, dagli arabi, fino ai giorni nostri: la storia, i segreti, le curiosità del più grande e affascinante palmeto d’Europa. E se non avete idea di dove soggiornare l'hotelè una delle soluzioni più adatte. L'hotel occupa una posizione esclusiva all'interno del palmeto Palmeral de Elche, Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Offre una piscina all'aperto e una sauna. All'arrivo riceverete un drink di benvenuto in omaggio. Dotato di pochi piani, l'Huerto del Cura è composto da edifici circondati da rigogliosi giardini. Le camere sono provviste di aria condizionata e connessione Wi-Fi gratuita. Il ristorante Els Capellans serve piatti mediterranei à la carte. È presente anche una ricca cantina di vini. In estate, l'Els Capellans Summer Terrace si apre accanto alla piscina e propone cocktail e musica chill out. L'hotel sorge nel cuore del Palmeral, con una superficie di 20.000 m², e dista pochi passi dal centro di Elche. Le attrazioni turistiche della zona includono la famosa Chiesa di Santa María. La città si trova a solo 15 km dalla Costa Blanca. L'aeroporto di Alicante è ubicato a 12 km. Per informazioni:

LANZAROTE, TERRA MISTERIOSA E SELVAGGIA - E’ nera, sole sempre a picco e tanti vulcani. E’ una terra molto selvaggi, modellata dall’Atlantico, dalla lava, dagli alisei. È Lanzarote, l'isola situata a più nord-orientale dell'arcipelago delle Isole Canarie. Cosa visitare a Lanzarote: il centro di Arrecife; il Parco Nazionale Timanfaya, nella parte occidentale dell'isola con il suo bellissimo paesaggio vulcanico; le grotte di Jameos del Agua e Cueva de los Verdes; il Parco Nazionale Timanfaya e la valle de La Geria. Mentre sul versante orientale dell'isola si trovano le principali località turistiche: Puerto del Carmen e Costa Teguise.

Per chi invece ama l'arte non può perdersi il Museo del Emigrante Canario. Se non avete idea di dove alloggiare a Lanzarote, una tra le migliori soluzioni è sicuramente l'hotel Finca Las Salinas. Situato a Yaiza, in un palazzo ristrutturato del XVIII secolo, il Finca Las Salinas dispone di piscina all'aperto, campi da tennis, un centro benessere e una palestra. Le camere sono dotate di balcone con vista sulla piscina, sui giardini o sul paesaggio vulcanico circostante. Le camere di Las Salinas, dotate di aria condizionata, presentano una combinazione di arredi in stile antico e moderno, declinati in calde tonalità di colore. Tutte le camere dispongono di TV satellitare, minibar e bagno privato.