Cipro e le sue spiagge

- Terra di forti contrasti, dove convivono cultura europea e influssi orientali, abitudini antiche e comfort moderni, Cipro offre, in ogni stagione, infinite opportunità di visita. Dalle escursioni nel verde dell'entroterra alle visite culturali tutto a Cipro può sorprendere o incantare. Ma sicuramente tra le tante bellezze dell'isola, le spiagge sono uno dei punti di maggiore attrazione. In più, anche quest’anno ledi Cipro sono state insignite del riconoscimento Bandiera Blu. La giuria internazionale Bandiera Blu ha premiato infatti bendistribuite su tutta l’area costiera da est ad ovest, tra le 3100 in 46 Paesi ( Europa, Sud Africa, Marocco, Tunisia, Nuova Zelanda, Brasile, Canada e Caraibi). Nel 1996 ben 11 spiagge furono riconosciute e premiate con Bandiera Blu e, nel 1997, il numero aumentò a 18; da allora le spiagge Bandiera Blu sono costantemente aumentate a Cipro raggiungendo il ragguardevole numero di 54 nell’anno 2010, 56 negli ultimi due anni e nel 2013 57.

COSA VISITARE A CIPRO - Nell'estrema punta nord-est si trova la penisola di Akamas, uno dei luoghi più famosi dell'isola. Qui, potrete visitare la Riserva Naturale Lara Toxeftra e soggiornare in una delle tante casette tradizionali trasformate in deliziosi bed and breakfast. Un'altra tappa da non tralasciare è sicuramente la baia denominata "Bagni di Afrodite" dove la leggenda narra sia nata la dea della bellezza Afrodite. Prima di lasciare l'isola non dimenticatevi di dare un' occhiata alla città di Pafos, nota per i mosaici di Dioniso all'interno della casa omonima.

QUALCHE INFORMAZIONE "TECNICA" - Per raggiungere l'isola si possono scegliere diverse compagnie. La compagnia di bandiera Cyprus Airways garantisce sempre voli diretti da Roma a Larnaka, 4 volte la settimana (lunedì–martedì-giovedì-sabato). Easyjet vola da Milano Malpensa a Larnaka. Si parte da Milano alle ore 16.00 il mercoledì e la domenica, e si torna da Larnaka alle 21.00 sempre il mercoledì e la domenica. Rimangono validi i voli operati da Ryanair da: Bergamo Orio al Serio il martedì e il sabato; da Bologna il lunedì e il giovedì e da Roma Ciampino il giovedì e la domenica sempre con destinazione Pafos. Si viaggia con carta d'identità valida per l'espatrio. Il fuso orario è di 1 ora in più rispetto all'Italia. Non ci sono vaccinazioni da fare per poter entrare e soggiornare nell'isola. La lingua ufficilae di Cipro è il greco ma si parla anche l'inglese; la valuta è l'euro.