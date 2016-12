Baleari: mare e divertimento

, le. Il sogno nascosto di ogni turista che al mare e alle spiagge desidera unire il. Un arcipelago ricco di una natura variegata e lussureggiante, con più di 1000 chilometri di coste, circa 400 spiagge, 5 parchi naturali e un’isola dichiarata Riserva della Biosfera dall’UNESCO, Minorca. Bellezze naturali ma anche tanta movida da vivere tra un party in spiaggia e un cocktail in uno dei migliori locali.

ISOLE BALEARI: QUIETE E MONDANITA' - Arcipelago della Spagna, le Baleari sono una meta perfetta per un viaggio a contatto con la natura. Definite le “Isole dell’eterna primavera”, grazie al loro clima mite, sono alcune tra le più apprezzate isole del Mediterraneo. Ma una vacanza nelle Baleari non è solo benessere e natura. Un viaggio alle Baleari è soprattutto divertimento. Dove trovare la movida più sfrenata? Sicuramente a Ibiza, nei locali come Amnesia, Discobus, Eden, Es Paradís, Pacha, Privilege Space, e a Formentera al Lucky o al Blue Bar, al Pirata Bus o allo storico Fonda Pepe, a Sant Ferran de Ses Roques o al locale più modaiolo di tutta l’isola, il 10.7 sulla spiaggia di Migjorn.

Ma Formentera non è solo locali e feste. L'isola, raggiungibile solo in barca da Ibiza, nonostante la sua “vocazione” mondana, resta ancora un luogo tranquillo lontano dallo stress e dalla massificazione. Un'isola da girare in bicicletta alla scoperta delle innumerevoli spiagge bianche bagnate da una mare sorprendentemente trasparente. Per chi cerca relax ci sono le spiagge di Ses Illetes, nel punto più a nord dell’isola, e le bellissime calette Il Pirata e Juan y Andrea, Cala Saona e la spiaggetta di Es Pujols. Da Illetes, nei giorni di bassa marea, è possibile raggiungere a piedi l’isoletta di Espalmador per godersi il sole sulla Platja de S'Alga. Gli 800 metri della Playa des Cavall d'en Borràs, vicino al porto di La Savina, offrono tranquillità e una suggestiva vista dell’isoletta di Es Vedrà. Llevant, nella zona nord-orientale dell'isola, è una spiaggia ancora più grande (1500 metri di lunghezza complessiva), delimitata da un bosco dove ripararsi nelle ore più calde della giornata.

Es Calo, Migjorn e Sa Roqueta sono invece le spiagge più adatte a chi preferisce gli scogli. Infine Maiorca così come Minorca sono dei veri e propri paradisi della natura e della quiete più assoluta. Maiorca offre 550 chilometri di costa, con spiagge come l’Arenal, Cala Mesquida e Sa Coma mentre Minorca, dichiarata Riserva della Biosfera dall’UNESCO, possiede paesaggi idilliaci e spiagge incantevoli e soleggiate. Quali sono le migliori spiagge e calette dell'isola?Nella zona Nord è Cala Morell, particolare perché nasce a ridosso di pittoresche grotte. A Sud, invece, la regina delle spiagge è Son Saura. La sua sabbia fine e sottile e il mare color turchese hanno un chè di poetico. Ma la più famosa tra tutte è sicuramente quella di Son Bou. Un vero spettacolo della natura.

Per maggiori informazioni: www.spain.info