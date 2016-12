Da Riccione a Cesenatico, la Riviera per tutti

Cesenatico il consorzio “Bellavita” (un elenco di 30 hotel Se ail consorzio “Bellavita” (un elenco di 30 hotel www.cesenaticobellavita.it) propone di fare la “bella vita” - che si identifica con quattro parole d’ordine: autenticità della vacanza, gastronomia, sport wellness e family –, a Riccione gli appassionati della notte trovano non solo divertimento in giro per i locali per aperitivi, happy hour, danze, ma anche di giornate di riposo assoluto da trascorrere su un lettino da spiaggia o a bordo piscina. Certamente Riccione rimane una delle capitali della movida. In questo paese dei balocchi per adolescenti e adulti si inizia al tramonto con l’aperitivo a base di tartine e stuzzichini, che si consuma, meteo permettendo, sulla spiaggia dall’atmosfera decisamente glamour del Marano, il tratto di costa parallela al viale D’Annunzio. Da provare il sofisticato Hakuna Matata e il vivace Mojito Beach.

All’ora dell’happy hour i locali si affollano di giovani che hanno voglia di ballare e fare chiacchiere spensierate bevendo e “tapeando” di location in location, per non annoiarsi mai. Sul viale Ceccarini si punta sulla qualità delle etichette nell’enoteca Gustavino, che propone un aperitivo fuori dall’ordinario, come del resto fa il winebar Al vicolo di Bacco, in pieno centro, mentre per chi ama mescolarsi fra i volti noti dello spettacolo c’è il Blue Bar di Viale Ceccarini, elegante e un po’ snob.

Riccione è anche famiglia. C’è chi dalla vacanza tutta discoteca e notti senza fine è passato in un batter d’occhio a fare il genitore che progetta castelli di sabbia con i propri figli: proprio per loro sono stati pensati i Family Hotel. Al Belvedere Wellness Hotel di Riccione ( Maè anche famiglia. C’è chi dalla vacanza tutta discoteca e notti senza fine è passato in un batter d’occhio a fare il genitore che progetta castelli di sabbia con i propri figli: proprio per loro sono stati pensati i Family Hotel. Al Belvedere Wellness Hotel di Riccione ( www.belvederericcione.com ) ad esempio viene organizzata un settimana speciale dal titolo “Evviva, la scuola è finita” (dall’8 al 15 giugno) durante la quale, oltre alle promozioni sulle tariffe, si tengono corsi di cucina con un’esperta cuoca romagnola che insegna a grandi e piccini a fare la piadina e la pasta. Poi mentre i bambini giocano negli spazi dedicati, i genitori vengono coccolati nel centro benessere.

Una piscina calda tutta per i bimbi (ed altre due per agli adulti), baby room, baby club, city bike con seggiolini e animazione sono le prerogative dell'Hotel Fedora, che per tutto giugno propone l’all-inclusive “Sun & Fun” con pensione completa, wellness e spiaggia a prezzi anticrisi ( www.hotelfedora.it)