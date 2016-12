Tutti i tesori naturali di Šibenik

SIBENIK, MISTERIOSA E RICCA DI FASCINO - Situata in un bellissima baia pittoresca e frastagliata, San Antonio, nella quale affluisce il fiume Krka, uno dei più bei fiumi carsici della Croazia, la città di Šibenik è un vero e proprio gioiello culturale e naturale. Qui, infatti si trova la Cattedrale San Giacomo, un unico edificio monumentale al mondo costruito esclusivamente in pietra, con un sistema di assemblaggio a secco. La facciata riproduce le forme delle arcate e dei muri interni. Contiene 72 rilievi in pietra, raffiguranti gente comune. Un altro bene architettonico da non tralasciare è poi la Fortezza San Nikola, è situata all`entrata nel canale di San Antonio ed e stata costruita verso la meta del 16°secolo come difesa dagli attacchi marini dei Turchi. E stata realizzata secondo i progetti dell`architetto militare veneziano Michele Sammicheli. La fortezza di San Nicola ( di forma triangolare ) fa parte delle maggiori fortezze della nostra costa. Da non dimenticare anche la Fortezza San Michele; a 70m di altezza sopra il mare, è stata costruita nel periodo tra il XV.-XVII. secolo con pietra edilizia di colore bianco.Bellissima vista sulla città e il golfo di Sibenik.

E a proposito di bellezze naturali, proprio nel golfo di Šibenik si trova il gruppo delle isole più numerose del circondario: quello dei Kornati (isole Incoronate) famoso per le forme bizzarre e la ricchezza delle sua natura. E se poi vi venisse voglia di visitare i dintorni di Šibenik, a soli 28 km dalla città si trova Primosten, situato su un isolotto il quale nel 1542 viene collegato con un ponte mobile è famoso per il vino rosso ”Babic”, mentre a soli 34 km si trova il porto di Rogoznica, noto per tutti gli amanti di nautica.