Cala Luna, il fascino della scoperta

Vi ricordate il film: “scritto e diretto nel 1974 da Lina Wertmuller?è la spiaggia bianca dove fu girata la famosa pellicola. Ma come raggiungere questo angolo di paradiso? Ci si arriva partendo dal sentiero dii. Durante la camminata date un'occhiata alla grotta che si presenta lungo il vostro cammino. È la stupenda Grotta del Bue Marino, celebrata nel libro di Gianni Padoan “Tottoi” , una delicata e romanzesca storia sulla foca Monaca. L'arenile di Cala Luna, disteso nel golfo di Orosei e stretto da ripide pareti di roccia, è famoso per la sua sabbia bianchissima e per le acque trasparenti e limpide del suo mare. La spiaggia poi è particolarmente apprezzata da chi ama la. E se non avete idea su dove alloggiare, affidatevi al consorzioconsorzio di piccoli alberghi locali, che offre soluzioni d'alloggio a prezzi che non hanno niente da invidiare a quelle della Costa Smeralda. Per maggiori informazioni: www.calaeluna.com

NELLE VICINANZE... – Ma Cala Luna non è l'unico gioiello della provincia di Nuoro. A Orosei infatti c'è l'oasi di Bidderosa, il punto luminoso che guarda a Nord. La spiaggia vicina è una stupefacente lingua bianca che si allunga per oltre sette chilometri. Il verde smagliante della pineta di Osalla e la località Su Barone rappresentano poi gli sguardi improvvisi che affacciano sulla Baronia.

Altre testimonianze uniche della forza e bellezza della natura sono poi sicuramente le Grotte del Bue Marino, ampie grotte che si aprono lungo la costa di Dorgali, il cui nome deriva dall'appellativo dato alla foca monaca. Infine per tutti gli amanti dell'archeologia, sempre nei dintorni di Cala Luna, città di Dorgali, c'è l'area archeologica del Mannu. Sempre a proposito di spiagge, mare e sole non tralasciate qualche bella giornata distesi sulla spiaggia di Cala Fuili o su quelle di Ziu Martine o Cala Sisine.

Infine non potete lasciare Cala Luna e tutte le sue bellezze se non vi siete concessi almeno una passeggiata per le vie del paese dove è possibile scorgere qualche volto visto in uno dei film di Salvatore Mereu, regista dorgalese di Ballo a tre Passi (premio della critica a Venezia ), in questi giorni in sala con Bellas Mariposas. Una raccomandazione: “fate attenzione” al potere attrattivo della cantine di Dorgali, sono pericolosamente invitanti. Il rischio che un bicchiere di Cannonau, un nero fiammeggiante che molto spesso sfiora i 17 gradi, vi travolga, è forte, ma le cantine della bella cittadina non sono solo fonte di “perdizione”, sono anche e soprattutto una straordinario squarcio di cultura contadina. I più misurati possono dirottare i loro passi verso la Cantina Sociale del paese. Lì si ragiona, o si sragiona, con vini da 10 o 15 gradi.