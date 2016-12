A Zara tra natura, arte e vita notturna

Nella Dalmazia, in Croazia, c'è una regione ricca sotto ogni punto di vista. Questa terra è(Zadar). Qui il viaggiatore trova un mare splendido, un'intensa vita notturna, un inestimabile patrimonio storico e culturale, per una vacanza ricca di sorprese.

A ZARA, TRA CAFFE' E BELLEZZE CULTURALI - Di origini antico romane, Zara è una delle città più fiorenti della Croazia e punto di partenza per numerosi parchi naturali e isole. La bella cittadina, oltre al semplice godimento delle sue strade, caffè, ristoranti e lungomare, offre moltissimi eventi e un patrimonio culturale veramente incredibile. Infatti per la sua specificità di contenere in una singola piazza (Forum) i stili architettonici storici dall’antico romano fino ai giorni nostri, Zadar è sulla lista dei candidati per il patrimonio mondiale dell’UNESCO. Oltre la chiesa di San Donato, la cattedrale di Sant’Anastasia e numerose chiesette interessanti da non perdere sono assolutamente l’Arsenale, il nuovo Museo del vetro antico, le mura e il “Garden”, l’Organo marino, il Saluto al sole e la Piazza del Popolo e “Kalelarga” (Narodni trg e Siroka ulica).

fiume Zrmanja che scorre in un spettacolare paesaggio, tanto da sembrare di stare in un film western. Oltre al rafting, sono bellissime anche le gite in barca, arrivando direttamente dal mare. Il fiume sfocia nell’Adriatico 30 km a nord di Zadar vicino a Maslenica. Oltre al fiume Zrmanja, un altro spettacolo della natura è ilVelebit (parco naturale). Il punto di incontro tra il clima Mediterraneo e continentale. Tra le sue gole, rocce e boschi oltre al trekking è molto diffusa l’arrampicata. Un consiglio: prima di lasciare Zara non dimenticatevi di comprere almeno una bottiglia del Maraschino di Maraska, il rè dei liquori inventato dai farmacisti Francescani della città tre secoli fa. Il liquore è un distillato di ciliegie dalmate marasche. E per tutti gli amanti della natura non è da tralasciare una gita alche scorre in un spettacolare paesaggio, tanto da sembrare di stare in un film western. Oltre al rafting, sono bellissime anche le, arrivando direttamente dal mare. Il fiume sfocia nell’Adriatico 30 km a nord di Zadar vicino a Maslenica. Oltre al fiume Zrmanja, un altro spettacolo della natura è il Paklenica – il parco nazionale al sud della regina delle montagne Croate, e il(parco naturale). Il punto di incontro tra il clima Mediterraneo e continentale. Tra le sue gole, rocce e boschi oltre al trekking è molto diffusa l’arrampicata.

UN ASSAGGIO DELLA CUCINA TIPICA - Amanti della buona cucina preparatevi ad assaggiare dei gustosissimi piatti tipici tra cui pesce fresco, prosciutto crudo di Drniš, bietole e patate. Qui, gli agricoltori locali producono gli ortaggi di prima qualità che insieme al pesce appena pescato nel mare più pulito del Mediterraneo finiscono sul vivacissimo mercato di Zadar, il fornitore principale dei ottimi ristoranti della città. Per quanto riguarda invece i dolci la storia più bella è quella legata al Sogno di Anastasia. Zadar è protetta da quattro patroni : Anastasia, Zoilo, Donatus, e Grisogono. Il vescovo di Zadar, Donatus, all'inizio del IX secolo ricevette le reliquia dallo zar bizantino Nikifor, le ceneri della martire di Srijem, Anastasia, e le portò a Zadar. La cattedrale di Zadar prese il suo nome dalle reliquia, come anche la torta fatta del formaggio giovane e visciola marasca. La ricetta di quest'ottimo dolce l'orgoglioso proprietario non voleva svelarla. Lo snack più famoso della zona sono le deliziose Acciughe fritte (spesso reperibile sulle strade di Zadar) e le Cozze al vapore. Da non perdere anche la Zuppa di pesce e il Calamaro dell’Adriatico.