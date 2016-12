Le Marche: mille volti e colori della natura

TRA LAGHI E FIUMI - Al mare preferite laghi e fiumi? Nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini , nei pressi di Montemonaco, in provincia di Ascoli Piceno, potrete ammirare tutta la bellezza del Lago di Pilato , situato sul Monte Vettore e simpaticamente definito "il lago con gli occhiali" per la sua particolare forma. Sempre nella zona dell’ascolano, è possibile visitare il Lago di Talvacchia (AP) e il Lago di Gerosa (AP), meta particolarmente indicata per chi ama la pesca. Questo bacino, ai confini del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, possiede anche delle piccole spiaggette dove ci si può rilassare all'ombra di alcune pinete che lo costeggiano.

Inoltre, per chi ama vivere il mare anche in maniera culturale la regione Marche offre vari musei. A San Benedetto del Tronto (AP), città sulla costa Adriatica, è presente il Polo Museale del mare (Museo Ittico, Museo delle anfore e Museo della civiltà marinara delle marche). Articolato in tre sezioni, unico nella regione e tra le poche realtà esistenti in Italia, permette un affascinante viaggio nella memoria, nelle tradizioni, nella cultura del mare, scoprendo da vicino come nasceva una nave, come si viveva in mare, quali erano i riti per propiziare un buon rapporto con l'elemento marino, nonché di ascoltare i suoni del mare, di ammirare foto d'epoca e ricostruzioni di ambienti e momenti di vita marinari.

Tra Gabicce Mare e Pesaro una suggestiva strada panoramica di circa 20 chilometri attraversa o lambisce pittoreschi paesi di pescatori, a picco sull'azzurro dell'Adriatico, che fanno parte del Parco regionale del Monte San Bartolo. A sud di Ancona inizia il Parco regionale del Monte Conero (572 m), che si specchia sul mare offrendo uno spettacolo di rara suggestione. La riviera del Conero, con il suo alternarsi di baie, ripide pareti rocciose e spiagge riparate come quella delle "Due Sorelle", due grandiosi speroni rocciosi che spuntano dall'acqua, assume in alcuni tratti tonalità cromatiche di una delicatezza inconsueta. Una particolarità: da ogni luogo di mare delle Marche è possibile raggiungere agevolmente i numerosi paesi alti che come splendide terrazze si protendono verso il litorale. Infine, la costa marchigiana è ricca di affascinanti porti turistici , distribuiti un po' in tutto il territorio regionale. Nella provincia di Pesaro e Urbino si trovano a Gabicce Mare, Pesaro e Fano, nella provincia di Ancona a Senigallia, Ancona e Numana, nella provincia di Macerata a Civitanova Marche, nella provincia di Fermo a Porto San Giorgio e, infine, nella provincia di Ascoli Piceno a San Benedetto del Tronto.

foto Ente del Turismo

In provincia di Macerata, vi è invece il Lago Le Grazie a Tolentino (MC), un bacino artificiale ottenuto con lo sbarramento del fiume Chienti, frequentato da amanti della pesca e da turisti che tutto l’anno solcano i tanti percorsi in mountain bike; il Lago di Fiastra (MC) nel cuore del Parco Nazionale dei Sibillini, famoso per le sue acque cristalline; il Lago del Furlo, immerso nel verde del Parco Nazionale della Gola del Furlo e il Lago Mercatale (PU), situato a metà tra il paese di Mercatale e il capoluogo comunale di Sassocorvaro, meta di cannottieri e pescatori.

Mentre per tutti coloro che amano il rilassante fluire dei fiumi, le zone naturali più spettacolari per godere di questi affascinanti doni della natura sono: la Gola del Furlo, la Gola di Frasassi e la Gola della Rossa; oppure il centro di alcune delle più grandi città marchigiane. Nei pressi della foce del fiume Foglia sorge infatti Pesaro; il fiume Misa, prima di giungere al mare, attraversa Senigallia; il centro di Ascoli Piceno è circondato da due corsi d'acqua: il Tronto e il Castellano e alcune foci di fiumi sono state utilizzate per ricavare dei porti canale (Pesaro, Fano e Senigallia). Infine, per tutti gli amanti degli sport d'acqua come la canoa, il kayak e le esplorazioni del letto fluviale, in tutta la regione sono attivi centri che propongono questi sport. Tra questi il Canoa Club Marcheexplorer è il più attivo su tutto il territorio.

EVENTI CHE PROFUMANO DI MARE – Le sagre dedicate al mare sono sparse in tutta la regione e si svolgono principalmente da giugno a settembre. Tra le tante, la più conosciuta è sicuramente “Anghiò, Festival del Pesce Azzurro” che ha luogo ogni anno nel mese di giugno a San Benedetto del Tronto (AP). Un modo colorato e divertente per celebrare una delle attività più importanti della regione. In dialetto sambenedettese anghiò significa infatti “alice”. Un'altra manifestazione tutta dedicata al mare si svolge poi a Civitanova Marche, sempre nel mese di giugno. L'evento ha il nome di Festa del Mare, e rappresenta una buona occasione per gustare i pesci tipici dell’Adriatico cucinati secondo le antiche ricette. Da non perdere poi nel mese di giugno sono: la sagra del pesce a Porto Recanati (MC) e a Senigallia (AN); Tuttopesce a Marotta (PS) e la Festa del Porto a Pesaro.

Sempre con lo stesso nome ma con caratteristiche diverse, a Porto San Giorgio nel mese di luglio si svolge la Festa del Mare famosa per la sua paella gigante. Mentre il mese di agosto ormai è legato ad un appuntamento fisso: mangiare la frittura alla sagra del Pesce di Marina di Montemarciano (AN). Dedicate ad una singola tipologia di pesce sono invece la sagra del gambero a Esanatoglia (MC) e la sagra della trota a Muccia (MC), la sagra del vongolone a Porto Potenza Picena e quella delle cozze a Pedaso (AP), che si svolgono sempre nel mese di agosto.