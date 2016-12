La Valletta, migliore destinazione del 2013

LA VALLETTA, CITTA' DALLE NOBILI ORIGINI -La Valletta, capitale dell'isola di Malta fondata nel 1566 dai Cavalieri Ospitalieri, sorge sulla punta di una lunga lingua di terra e si affaccia, da una lato, sull'altrettanto magica Vittoriosa e, dall'altro, su altre due perle, Senglea e Cospicua. Il suo nome deriva da quello del gran maestro Jean de la Valette ed è considerata una tra le città più affascinanti di tutta l'Europa. Vero e proprio scrigno di opere artistiche e monumenti architettonici unici, La Valletta è famosa per ospitare all'interno delle sue mura cinquecentesche edifici di rilevanza storica del calibro della Cattedrale e Museo di San Giovanni, con i suoi capolavori d'arte barocca, i quadri di Caravaggio e le tombe marmoree dei Cavalieri di Malta; San Giovanni dell’Auberge de Castille, ex dimora spagnola e portoghese, attualmente residenza del Primo Ministro; il Palazzo dei Grandi Maestri, con affreschi che celebranoo l'assedio degli ottomani del 1565; il Teatro Manoel, uno dei più antichi d'Europa che oggigiorno ospita gli uffici del parlamento Maltese, le fortificazioni per la difesa della città, del forte di Sant'Elmo e il famoso Museo di Belle Arti.

Un consiglio su come vivere la città: uno dei modi migliori per assaporare appieno tutto il fascino de La Valletta è di passare qualche ora passeggiando per le sue deliziose viuzze. Qui, tra mille meraviglie d'arte e natura date un'occhiata alle pietre delle antiche dimore dell'aristocrazia, cercate nuovi scorci sul mare o sulle città gemelle, fermatevi per una foto ai caratteristici balconi chiusi in legno, le gallarijas, di derivazione araba, che permettevano alle donne di guardare in strade senza esser viste e infine fatevi fare una foto in una delle tante cabine presenti in città, identiche a quelle di Londra, ma illuminate da un sole cocente. Un appunto: non tralasciate di soffermarvi sulle mille decorazioni o dediche religiose incastonate accanto alle vecchie porte e sulle luminarie che quasi ogni finestra porta con sé. Non vi pentirete di aver speso un pò del vostro tempo nell'ammirarle, hanno un fascino a dir poco unico. Infine per tutti gli amanti della natura, in città cI sono molti giardini privati, tra i quali spiccano, per unicità e estrema bellezza, gli Upper Barrakka Gardens, ovvero i giardini dei Cavalieri di San Giovanni, dai quali si può ammirare una vista meravigliosa del porto sottostante di Harbour.