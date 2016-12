A Forio tra mare e atelier di pittura

La bella stagione ha acuito in voi un'irrefrenabile voglia di vacanza? Bene, Forio, borgo marinaro dell'isola d'Ischia, potrebbe essere il luogo ideale per trascorrere qualche giorno tra mare, atelier e antiche tradizioni. Inoltre, la bella località offre la possibile di visitare anche i famosi Giardini La Mortella . Un'esplosione di fiori, colori e eventi interessanti.

FORIO D'ISCHIA, TRA ARTE E NATURA – L'affascinante borgo marino, disteso al centro dei due promontori di Punta Caruso (in località Zaro) e Punta Imperatore, è l'unico centro abitato dell'isola che ha conservato intatto sia il suo centro storico, con i caratteristici vicoli, che tutti i suoi monumenti antichi. Attorniato da spiagge, ritenute le più belle dell'isola, Forio è ritenuto da sempre il centro culturale dell'isola. Qui, infatti, non solo sono presenti monumenti d'incomparabile bellezza come: la chiesa del Soccorso, dedicata a Santa Maria della Neve, la chiesa di San Francesco da Paola, la chiesa dell'Arciconfraternita di Santa Maria delle Grazie, il Torrione, la Chiesa di S. Vito, la Basilica Pontificia S. Maria di Loreto, la chiesa parrocchiale di S. Leonardo Abate e S. Maria al Monte; ma anche diverse botteghe artigiane, specialmente di ceramica, che sono dei veri e propri atelier d'arte. Forio d'Ischia, è veramente una piccola bomboniera dove è possibile respirare ancora tutto il fascino degli anni '50 quando il borgo divenne centro internazionale per celebri uomini dello spettacolo, come Luchino Visconti e Pierpaolo Pasolini, della cultura (Pablo Neruda, Alberto Moravia, Renato Guttuso e altri), della politica e via dicendo.

Centro di cultura e d'arte ma anche, e soprattutto, luogo dove la natura regna sovrana. Qui, infatti, lungo un litorale che presenta continue rientranze e sporgenze, sorgono alcune tra le più belle spiagge dell'isola come: la baia di Sorgeto dove, grazie alla presenza di pozze d'acqua calda, in qualsiasi stagione è possibile concedersi un suggestivo bagno di notte; la spiaggia di S. Francesco di Paola, la spiaggia della Chiaia e quella di Citara, con il famoso parco termale dei Giardini Poseidon. Una curiosità: Dalla Chiesa del Soccorso, in particolari condizioni atmosferiche, è possibile assistere al fenomeno ottico del raggio verde in concomitanza con il tramonto del Sole. Un fenomeno raro e visibile solo in pochi posti al mondo.