Alghero, la piccola Barcellona

Per chi ama l'atmosfera caliente della Spagna ma non ha voglia di spostarsi "da casa", la meta ideale è sicuramente, la cosiddetta "Barceloneta", la piccola Barcellona. Una vacanza tutta natura, mare e spiagge incantevoli. Inoltre, fino al 22 aprile, molti ristoranti e trattorie del luogo propongo:, un percorso gastronomico tra le vie del territorio per assaporare menù a tema dedicati alla gustosissima e rossa polpa del riccio di mare.

ALGHERO, TRA SCORCI INCONTAMINATI E ATMOSFERE CATALANE – Capoluogo della Riviera del Corallo, Alghero si presenta agli occhi dei visitatori come un piccolo paradiso di natura incontaminata, spiagge e testimonianze artistiche e culturali. Una volta giunti ad Alghero sarete accolti dalle antiche mura della città che si prestano a piacevoli passeggiate o a momenti di relax. E sicuramente un buon modo per visitare la cosiddetta "piccola Barcellona" potrebbe essere quello di concedersi un tour attravero le torri che ne caratterizzano il tessuto urbano. Da dove cominciare? Dalla Torre di Porta Terra, lo storico ingresso da terra, nel cui interno è ospitato un percorso multimediale che racconta la storia e le tradizioni antiche di Alghero.

Il tour attraverso le torri cittadine prosegue poi verso la Torre di San Giovanni, le cui sale interne sono attualmente sede di mostre, per poi giungere alla Torre dello Sperone, conosciuta come "Torre di Sulis", la più imponente di tutta la cinta muraria (22 metri di altezza) dalla quale si può ammirare una delle principali piazze di Alghero: piazza Sulis, il punto di incontro preferito dalla movida algherese. Lasciata la "Torre di Sulis" la visita prosegue poi lungo i Bastioni Cristoforo Colombo per poi giungere ai Bastioni Marco Polo, una delle zone più caratteristiche della città.

Qui, infatti, vi aspetta il colorato susseguirsi delle architetture tipiche di mare, i caffè e le incredibili vedute su tutta la natura che circonda la bella cittadina. La passeggiata attraverso le torri della città, percorso l'ultimo tratto dei bastioni, porta infine alla Porta a Mare che conduce nel salotto di Alghero: piazza Civica. Il cuore di Alghero vi farà assaporare tutto il fascino dell'antica città con le sue vie acciottolate, i palazzi d'epoca e le botteghe degli artigiani. Dopo tanta storia e bellezze culturali, vi è venuta voglia di spiaggia e limpido mare? Bene, la costa di Alghero saprà soddisfare questo desiderio. Preparatevi a trascorrere qualche ora cullati dalla brezza marina, magari a piedi nudi e fantasticando sull'estate che verrà.

La costa di Alghero si estende per circa 90 chilometri e offre infinite varietà di spiagge. Tra le più belle e famose spiccano: la spiaggia de Le Bombarde, la più rinomata e ondana della riviera, la spiaggia Maria Pia caratterizzata da dune di sabbia bianca con ginepri secolari e la tipica macchia mediterranea e tutte le minuscole e stupende calette di Calabona, situata nelle immediate vicinanze di uno dei punti più suggestivi della riviera del Corallo: il colle di Balaguer. Sulla destra della spiaggia si trova l'affascinante "Grotta di Costa" con la sua tranquilla spiaggetta. Un appunto: prima di lasciare Alghero non tralasciate di visitare la Grotta di Nettuno nel cuore del promontorio di Capo Caccia. Meraviglia geologica accessibile sia via mare, con il servizio della Linea Grotte in partenza dal porto turistico, o via terra percorrendo la Scala del Capriolo, letteralmente scavata sul costone del promontorio.