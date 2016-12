Corsica del Nord: paradiso da scoprire

I 5 gioielli del Nord

Bastia. Sorta nel 1378 per opera del governatore genovese Leonello Lomellini, è un'affascinante cittadina di marinai e pescatori immersa in uno spettacolare scenario fatto di mare, spiagge, falesie e pareti rocciose. Da visitare: la piazza di Saint Nicolas, il giardino Romieu che porta alla Cittadella, il Museo Etnografico e quello del Mare. Un consiglio: partendo da Bastia si può compiere il periplo della penisola di Cap Corse durante il quale si possono visitare graziosi borghi come Pietranera e Erbalunga e scalare bellissime montagne tra cui spicca il monte Stello, dalla cui cima, raggiungibile solo attraverso sentieri, si gode di uno dei panorami tra i più belli del Mediterraneo.

Saint-Florent. Poco distante da Bastia, il porto marittimo di Saint Florent fu edificato nel 1440 dai genovesi. La bella cittadina si affaccia su un ampio golfo appena a ovest di Cap Corse. La baia è chiusa ad ovest dal Deserto degli Agriati, una regione selvaggia e disabitata con spiagge deserte e di raro fascino. Da visitare in città: il vecchio quartiere marinaro, l’antica Cattedrale di Nebbio, una notevole costruzione in stile romanico pisano. Da non perdere nei dintorni: la spiaggia del Loto e quella di Saleccia, la magiche zone del Deserto degli Agriati e la Torre della Mortella, classica meta di escursioni in barca

Calvi. Situata nella regione della Balagne, in un tratto di costa battuto dal vento maestrale dove a promontori rocciosi si alternano baie e deliziose calette sabbiose, la bella cittadina di Calvi è un concentrato di storia e cultura immersa in un magnifico porto naturale. Cosa visitare: la Marina, il quartiere più basso che si trova affacciato sulla zona portuale, il percorso Quay Landry, che ricorda in alcuni punti i viali e le promenades della Costa Azzurra, la Chiesa di Santa Maria Maggiore e la famosa Cittadella, dove si respira la storia antica della città. Una passeggiata molto consigliata è quella del Cammino di Ronda, che consente di compiere un intero giro sulle mura della Cittadella, con una splendida vista sia sul centro che sul mare. Da visitare nei dintorni: le calette lungo la Ravellara, la costa rocciosa posta a ponente di Calvi; la baie de Nichiaretto e l’Argentella; e la costa compresa tra Punta Caldano e Punta Spano dove si trovano Les Rochers, formazioni granitiche particolarmente affascinanti.