A Cervia per una giornata da salinaro

Una giornata da vero salinaro

Cervia vanta una tradizione millenaria per quanto riguarda la produzione del sale e continua a mantenere viva la produzione artigianale del cosiddetto “oro bianco” nelladove, grazie all'impegno dei salinari del gruppo culturale Civiltà Salinara, il sale viene ancora lavorato con gli antichi attrezzi in legno. Forte di questa tradizione e desideroso di trasmetterla a chi ancora non la conosce il(museo del sale di Cervia) offre l'opportunità - fino alla metà di settembre - non solo di osservare i salinari al lavoro ma di lavorare con loro. Un' occasione assolutamente unica per provare l’emozione di vestire i panni del salinaro e per sperimentare, nella atmosfera suggestiva della salina cervese, la magia della raccolta del sale. Le, organizzate gratuitamente dal gruppo culturale Civiltà Salinara, vengono effettuate ile la. Gli appuntamenti propongono il lavoro dei salinari dal vivo in modo da poter comprendere le varie fasi della produzione del sale. Si tratta di un momento magico che ha la capacità di riportare indietro nel tempo, al momento in cui l'area di Cervia interessata dal grande specchio d’acqua era formata da tante piccole saline affidate ognuna ad una famiglia che la lavorava con sapienza e particolare cura. Infine gli appuntamenti proposti sono anche una bella occasione per poter conoscere esperienze di vita, storie ed aneddoti direttamente da chi li ha vissuti. Un momento di crescita culturale davvero unico.