In Puglia, per il Festival dei Sensi

foto Ufficio stampa In Puglia, dal 17 al 19 agosto, più precisamente da Locorotondo (BA), parte un treno che conduce alla scoperta del mondo dei sensi. Dalla bella località della Valle d'Itria, infatti, viene dato il via al Festival dei Sensi. Una tre giorni - promossa dall’Associazione Iter Itria in collaborazione con l’Università “Aldo Moro” di Bari e con il GAL Valle d’Itria - di conferenze itineranti tra Cisternino (Br), Locorotondo (Ba) e Martina Franca (Ta), gite a lenta velocità, mostre, esperienze sensoriali, approfondimenti sulla bio-diversità e laboratori per i più piccoli sul tema dei treni e del viaggio in ferrovia. Una tre giorni durante la quale viene indagato l'argomento dei sensi attraverso la musica, la scienza, l'arte, la letteratura, la filosofia e l'architettura dei giardini. Un modo curioso e inedito per riscoprire la bellezza del vivere lento e a contatto con noi stessi.

Festival dei Sensi, gioia di vivere Parte, dalla stazione delle Ferrovie del Sud Est a Locorotondo, il Festival dei Sensi, raffinata manifestazione che, per la qualità del progetto, si è meritata una Medaglia d’onore del Presidente della Repubblica Napolitano. L'evento ha il merito di aprire al pubblico masserie e dimore storiche di grande fascino solitamente poco conosciute o inaccessibili, dove prestigiosi studiosi italiani e stranieri condividono originali riflessioni legate al mondo dei sensi. Quest’anno, grazie a una curiosa mostra e all’intervento dello storico Carmelo Pasimeni, viene anche raccontata la storia delle ferrovie pugliesi e l’incredibile vicenda della Valigia delle Indie, che a cavallo tra Ottocento e Novecento attraversava l’Italia su rotaia fino a Brindisi per portare viaggiatori e corrispondenza dal Regno Unito fino a Bombay. Durante l'incontro si parla di stazioni antiche e moderne, di sale d’attesa e cabine di comando, di arrivi e partenze verso mete anche solo sognate. Lungo il tracciato dei binari Stefano Benni, romanziere, sceneggiatore e poeta, intratterrà il pubblico con affascinanti conversazioni ferroviarie assieme ad Antonio Gnoli, mentre Franco Malerba, primo astronauta italiano e membro dell’equipaggio dello Space Shuttle Atlantis nella missione STS-46, conduce un immaginario dialogo tra terra e luna in teleconferenza con il biofisico Ruggiero Pierantoni per cercare di capire come sarà il viaggio del futuro. Nel centenario della nascita di John Cage, viene poi rievocato un evento mitico, il suo “treno”, una delle più straordinarie esperienze di musica in movimento che nel 1978 segnò uno spartiacque nella cultura musicale contemporanea. Un' altra appassionante proposta sono le Novelle stralunate dopo Boccaccio, appuntamento da non perdere con la partecipazione straordinaria di Mario Marenco e del suo umorismo surreale. I racconti, tramandati di padre in figlio, caratterizzano anche il mondo segreto dei pastori, carico di tradizioni, miti e leggende. A indagarlo sono il ricercatore di fonti orali Giuseppe Colitti e l’urbanista Lidia Decandia con l’aiuto di una famiglia di pastori che svelerà le tecniche di produzione del formaggio. Durante il festival si possono ammirare gli eccentrici treni disegnati dall’illustratore e fumettista Guido Volpi ed è prevista l’esposizione di un avveniristico mezzo gomma-rotaia, il MerMec HRT260, che può viaggiare sia su strada che su ferrovia. E naturalmente non manca una mostra sulla storia delle ferrovie in Puglia ripercorsa attraverso immagini e oggetti d’epoca, mentre l’allestimento Treno contro aereo: due idee di futuro a confronto proporrà un’avvincente sfida tra ali e binari.