Agriturismi italiani "fronte mare"

Quando si parla di agriturismi la prima immagine che viene in mente è sicuramente delle strutture particolarmente affascinanti, completamente immerse nella natura, che offrono cibi genuini e tanti comfort ma distanti dal mare. Non è così. Il nostro Paese offre moltissime di queste strutture poste in zone incantevoli e “a due passi” dal mare . Ecco allora una selezione di alcuni tra i più affascinanti agriturismi italiani che regalano la bellissima sensazione di svegliarsi fronte mare

Liguria, Vernazza (La Spezia), agriturismo Barrani. La struttura, a conduzione familiare, si trova nello splendido borgo di Corniglia , proprio nel cuore del Parco Nazionale delle Cinque Terre. L'azienda oltre a produrre il vino Bianco Cinque Terre D.O.C. e il Cinque Terre Sciacchetrà D.O.C., offre prodotti aziendali, quali marmellate, miele, biscotti caserecci, pane fatto in casa, e focacce. L'agriturismo offre 6 camere, tutte ampie e accoglienti per una piacevole sensazione di relax e tranquillità. Parte delle camere si trovano nella casa padronale, mentre altre sono in un rustico di recente ristrutturazione di fronte alla casa.

foto Ufficio stampa

Campania, Massa Lubrense (Napoli), La Lobra. L'azienda agrituristica, biologica e a conduzione familiare, è situata nel cuore dell’area marina protetta di “Punta Campanella”. L'agriturismo si trova a soli 100 metri dal mare, immerso tra olivi secolari e profumatissimi limoni e perfettamente inserito nell’antico borgo di Marina della Lobra. La struttura è composta dalla vecchia casa colonica che ospita quattro stanze matrimoniali, di cui due con le caratteristiche volte a vela, e dal vecchio casolare in pietra chiamato “la colombaia”.

Puglia, Ostuni (Brindisi), Masseria Salinola. La struttura, inserita in un paesaggio magnifico fatto di verdeggianti colline, ulivi secolari e un mare cristallino, offre un trattamento di bed and breakfast, mezza pensione oppure di solo pernottamento in appartamento. L'agriturismo è circondato da ulivi secolari da cui l’azienda estrae un olio extravergine d’oliva di grande qualità. La masseria è stata ristrutturata accuratamente in modo da rispettare l'antico splendore e l'autenticità. Gli ospiti sono accolti in camere matrimoniali, appartamenti monolocali con 2/3 posti letto ed appartamenti bilocali con 4/5 posti letto, tutti dotati di bagno con doccia, asciugacapelli, angolo cottura (solo in appartamento), riscaldamento, frigo, TV color satellitare ed alcuni dotati di aria condizionata e collegamento ad internet.

Sicilia, Gioiosa Marea (Messina), agriturismo Baglio Ruffo. La struttura, posta a soli 250 metri dal mare e a soli 60 km da Messina, è un vero e proprio borgo rurale. Il borgo è stato recentemente ristrutturato, utilizzando tutti i materiali tipici dell’artigianato tradizionale come la pietra usata per la costruzione delle mura e le travi di castagno per la costruzione dei tradizionali soffitti in tavolato.