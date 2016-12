A Monopoli per scoprire le Grotte di Castellana

Monopoli, tra mare e cultura

La città di, caratterizzata da una lunga costa di 13 km con oltre 25 meravigliose cale e spiagge sabbiose è una delle più ambite mete turistiche della Puglia. La bella cittadina di mare, divisa in contrade caratterizzate dalla presenza di antiche masserie fortificate, chiese trulli, ville patrizie neoclassiche e case coloniche, è innanzitutto famosa per la sua natura rigogliosa e per lo stupendo mare. Di particolare pregio naturalistico è l'deldove sono presenti preziose specie botaniche e la stessaestremamente suggestiva per la presenza di, un paesaggio importante anche storicamente. Qui, infatti antichepunteggiano la piana, mescolandosi ai nodosi e monumentali alberi. Tra le le zone più turistiche dal punto di vista balneare sicuramente, frazione di circa 100 abitanti, rappresenta il centro della movida notturna della città, vista la grande presenza di discoteche e luoghi di ritrovo notturni, rispetto al centro cittadino. Molti anche i ristorantini, spesso posti sul limitare delle sabbiose e lunghissime spiagge. Ma la bella cittadina non è solo un centro di turismo balneare. La presenza di, numerosi luoghi di culto e della masserie rendono il comune anche un importante centro culturale. Tra i tanti luoghi della cultura, non tralasciate di visitare la, lai e ildove è possibile ammirare diversi beni artistici come la