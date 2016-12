Pianosa, un paradiso dietro l’angolo

Nota per il suodi massima sicurezza che ospitò in passato “illustri” prigionieri, questa meravigliosa isola fuori dal tempo vanta radici ben più lontane. Abitata già nel paleolitico, fu luogo di deportazione in epoca romana, prova ne sono le antiche catacombe tutt’oggi visitabili. L'isola fa parte del. Dichiarata Parco Naturale protetto dal 1996, sono vietate in tutta la sua zona marittima la pesca, l'immersione, l'ancoraggio, l'accesso e la navigazione se non sotto autorizzazione specifica. E’ infatti possibile visitaresolo attraverso escursioni organizzate che partono da Piombino oppure dall’Isola d’Elba e che garantiscono, al massimo, 150 presenze giornaliere. Appena attraccati nel porticciolo, la prima cosa che colpisce il visitatore è lo stile bizantineggiante di Forte Teglia: i pesanti portoni in legno con l’arco a punta, i suoi eleganti merletti sul tetto. Tutto intorno un silenzioso paesino abbandonato dalle case color ocra, con piccole finestrelle a testimonianza della calura estiva che contraddistingue l’isola.

Il paese che una volta ospitò le famiglie delle guardie carcerarie è oggi abbandonato, ciò che si respira passeggiandovi tra le vie è la meraviglia di un passato che continua a parlare di se. Insegne delle poste e del lattaio sbiadite dal sole e dal tempo, un campo da gioco, la vecchia Villa dell’Agronomo, di architettura cinquecentesca di maestosa bellezza. Lasciato il paese alle spalle ed oltrepassate le recinzioni che un tempo delimitavano il paese dal carcere, l’interno del parco è un susseguirsi di profumi di ginepro, lentisco, eucalipto. Disseminati tra la bassa vegetazione, si scorgono da lontano i casolari una volta utilizzati per ospitare i prigionieri. Ancora ben visibili sono invece i muretti in pietra che i detenuti costruivano attorno al coltivato per proteggerlo dalla salsedine. Diverse solo le opzioni per visitare l’interno dell’isola: dal trekking alle carrozze, per i più temerari le escursioni in mountain bike o in kayak sono l’ideale. Dulcis in fundo è possibile, una volta rientrati in paese, provare le brezza di immergersi nelle limpide acque di Cala Giovanna, dove orate, occhiate e, per i più fortunati, anche cavallucci marini non hanno timore a nuotare a pochi centimetri dall’uomo.

Sull’isola infne è presente un piccolo negozietto di souvenir che funziona anche da bar-ristorante, gestito dai detenuti in regime di semi-libertà, utilissimo per chi volesse usufruire di un pasto assieme agli altri turisti, o semplicemente gustarsi un gelato sui tavolacci di legno, al fresco della pinetina fronte mare. Per i più romantici, dallo scorso anno è possibile anche pernottare sull’isola, in un piccolo hotel di 10 camere. Per riservare una camera all’Hotel Pianosa è necessario contattare la cooperativa San Giacomo di Livorno.