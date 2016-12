Europa: le 10 mete di mare trendy e low cost

Da sempresono sinonimo di un’estate trendy, distesi su spiagge incantevoli. Per trascorrere una vacanza al mare altrettanto indimenticabile, il motore di ricercaha selezionato una lista alternativa didove “scottarsi” di meno grazie a prezzi alberghieri abbordabili in confronto a siti più gettonati, spesso costosi e troppo affollati. 10 mete estive dove poter risparmiare fino al 67 per cento rispetto alle destinazioni più ricercate. Dallaalla, dallaallacompresa, sono diverse le mete al mare, come Minorca, Antibes, Procida, Diano Marina oppure Naxos, dove potersi godere un soggiorno altettanto cool ma con un rapporto qualità/prezzo invidiabile. Un'occasione ghiotta per chi volesse scoprire località un po’ sottovalutate solo perché vicine a posti più turistici ma non alla portata di tutte le tasche.

Top ten mete low cost

Se dormire a luglio nella splendida Capri costa in media 257 euro a notte, a Procida – celebre per i numerosi film girati sull’isola come “Il Postino” di Massimo Troisi – è possibile spendere 147 euro con un risparmio del 43 per cento. Per chi volesse trascorrere le proprie vacanze su un’isola spagnola, Minorca è la meta ideale nel Mar Mediterraneo capace di offrire la giusta dose di divertimento low cost rispetto alla più grande e famosa Maiorca: nell’isola più piccola dell’arcipelago delle Baleari si può risparmiare fino al 16 per cento grazie a un prezzo medio a notte di 117 euro in camera doppia. I

In Grecia la località balneare alternativa alla celebre Mykonos (180 euro) è senza dubbio Naxos (59 euro), dove è possibile godersi le belle spiagge e i tanti siti archeologici dell’isola. Per gli amanti della Costa Azzurra basta invece allontanarsi una decina di chilometri dalla chic Cannes, dove si paga in media 197 euro a notte, per giungere ad Antibes della quale lo scrittore francese Victor Hugo scrisse: “Qui tutto splende, tutto fiorisce, tutto canta”. Qui si può risparmiare fino al 35 per cento rispetto alla celebre mecca del cinema francese e pagare in media 64 euro a persona in camera doppia a notte. Parlando della Croazia a Rovigno (264 euro), seconda destinazione turistica del Paese, si può pensare come meta sostitutiva Pula

Tornando a parlare del nostro Paese, meta alternativa ad Alassio (200 euro) e al suo famosissimo “muretto” è sicuramente Diano Marina dove il costo in media per una notte è di 136 euro. Spostandoci poi in Emilia destinazione alternativa alla lussuosa Forte dei Marmi (342 euro) è sicuramente Lido di Camaiore dove è possibile spendere 212 euro con un risparmio del 38 per cento. A un soggiorno a Rimini (115 euro), regina indiscussa del divertimento, viene sostituita una vacanza ugualmente bella e divertente a Bellaria Igea Marina dove il risparmio è di circa l'11 per cento rispetto al costo in media per una notte nella più rinomata Rimini. Spostandoci poi verso Sud, la località balneare sostitutiva alla romantica e chic Sorrento (152 euro) è senza ombra di dubbio Massa Lubrense, dove il risparmio si prospetta del 5 per cento rispetto alla più nota destinazione campana. Infine un soggiorno a Taormina (205 euro), uno dei centri turistici internazionali più noti della Sicilia, è “sostituibile” con una vacanza ai Giardini Naxos. Qui il risparmio a notte ammonta al 41 per cento