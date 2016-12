Caprera e il suo lato storico

Caprera, l'isola di Garibaldi

L'isola, dichiarata nel 1982 Riserva Naturale, è un vero concentrato di natura selvaggia e immacolata. La zona costiera, per lo più mossa e frastagliata, è ricoperta in parte da ginepri, lentischi ed altri esemplari tipici della macchia mediterranea.presenta numerose spiagge, tra cui è sicuramente da menzionare la spiaggia di Stagnali, posta nella zona ovest dell'isola, con la sua bellissima cala omonima, caratterizzata da fondali piuttosto bassi e scogli affioranti. Vicino al litorale sorge il borgo omonimo, nato nei primi anni del XX sec. per ospitare le caserme militari. Oggi alcuni edifici sono adibiti a Centro di Educazione Ambientale del Parco di La Maddalena, che comprende un Laboratorio Mineralogico e Geologico, altri hanno la funzione di Centro Documentazione Aree Protette del Mediterraneo, Museo del Mare e Centro Ricerca Delfini. Inoltre, quest'ultimo organizza escursioni per avvistare i delfini che vivono nelle acque del Parco. Ma l'isola non è solo natura e bellezze paesaggistiche. Qui, infatti, moltissime sono le testimonianze storiche che ricordano il soggiorno di Garibaldi. Infatti, una volta sbarcati sull'isola, il primo edificio che si presenterà ai vostri occhi è il Compendio Garibaldino, con la famosa Casa Bianca dimora di Giuseppe Garibaldi (orario: dalle 9 alle 20, dal martedì alla domenica). L’Eroe dei Due Mondi decise di stabilirsi sull'isola nel 1856, data in cui acquistò il suddetto terreno e fece erigere diversi edifici presso un preesistente stazzo. Tali strutture attualmente costituiscono uno dei musei più frequentati d’Italia. Il complesso è situato in un ambiente particolarmente suggestivo per la vicinanza al mare, con la roccia granitica affiorante e la tipica vegetazione mediterranea. Vicino al Compendio sorge poi la bellissima spiaggia di Punta Rossa - Cala Andreani. Il litorale si sviluppa disegnando un ampio arco di sabbia bianchissima, lambito da un mare splendente da cui emergono scogli di granito rosa.