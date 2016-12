Le 10 spiagge più trasgressive d'Europa

Per i giovani ma anche per gli adulti ancora un po' sbarazzini trascorrere un'estate senza divertimento è inconcepibile. Ecco allora la top ten delle spiagge più “calde” a partire da quelle mediterranee fino a quelle del nord Europa. Luoghi imperdibili dove assaporare la "trasgressione" della notte in riva al mare tra drink, musica e balli sfrenati, alla ricerca delle feste più cool dell'estate. E ce n'è davvero per tutti i gusti!

Ibiza. Una speciale menzione va a pieno titolo all'isola che non dorme mai, dove ogni luogo può essere quello giusto per scatenate feste sulla spiaggia. Qui, imperdibili sono le feste organizzate dal Bora Bora Beach Party a Playa d'en bossa. Da pomeriggio fino alle prime luci del mattino il ritmo della musica d'avanguardia della scena internazionale, dall'elettronica ai ritmi tribali, sarà la colonna sonora della vostra vacanza. Nella patria dei migliori night club del mondo, assolutamente da non perdere nella terra del peccato, sono anche i party organizzati dal Sands e dal Ushuaia . Una speciale menzione va a pieno titolo all'isola che non dorme mai, dove ogni luogo può essere quello giusto per scatenate feste sulla spiaggia. Qui, imperdibili sono le feste organizzate dal Bora Bora Beach Party a. Da pomeriggio fino alle prime luci del mattino il ritmo della musica d'avanguardia della scena internazionale, dall'elettronica ai ritmi tribali, sarà la colonna sonora della vostra vacanza. Nella patria dei migliori night club del mondo, assolutamente da non perdere nella terra del peccato, sono anche i party organizzati dale dal

Palma di Maiorca e Valencia. In Spagna, la movida è proprio di casa. Parlando sempre delle Palma di Maiorca rimangono un must le feste sexy e trasgressive delLa Malvarrosa di Valencia: a pochi minuti dal centro cittadino qui gli amanti della notte si radunano non prima di mezzanotte pronti a scatenarsi in vere danze passionali. . In Spagna, la movida è proprio di casa. Parlando sempre delle Baleari , arimangono un must le feste sexy e trasgressive del Nassau beach club . Da dopo pranzo in poi, qui l'ambiente diventa bollente tra musica house e un'atmosfera molto rilassante. Location unica per la sua meravigliosa sabbia dorata è la spiaggiadi Valencia: a pochi minuti dal centro cittadino qui gli amanti della notte si radunano non prima di mezzanotte pronti a scatenarsi in vere danze passionali.