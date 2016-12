Emilia Romagna, vacanze per tutte le tasche

Riviera, soluzioni per ogni tipo di portafoglio

Dal Grand Hotel di Rimini, reso famoso in tutto il mondo da Federico Fellini, fino alle pensioni a conduzione familiare che regalano il calore e la simpatia tipica dei romagnoli. Dalla spiaggia libera, fino agli stabilimenti più esclusivi, accessoriati e hi-tech, una vacanza in Riviera è proprio per ogni tipo di tasca. Per i più “spendaccioni” sicuramente la soluzione ideale è una bella vacanza al Grand Hotel di Rimini, dove una Regal Suite, la massima tipologia di camera, costa 1.000 euro al giorno. Per chi invece desidera sempre una vacanza principesca, senza però arrivare al top, la Riviera offre moltissimi hotel a 4 stelle dove si spendono in media 143 euro a notte in alta stagione. Per i meno esigenti invece un albergo a 2 stelle, costa in media 60 euro al giorno. Prezzo che scende fino a 43 euro in bassa stagione. Listini ancora più bassi se si sceglie poi la soluzione più economica al mondo: il campeggio. I prezzi? Una tenda a due posti senza auto, in un camping di Rimini, costa intorno agli 11 euro al giorno (per adulto) e 16 euro se si ha la macchina al seguito.

Spiagge e divertimenti marini per tutti i gusti

Per chi alloggia al Grand Hotel la spiaggia è privata e completamente attrezzata in stile “total white”, mentre per chi vuole piazzare ombrellone e sedie a sdraio portate da casa c'è sempre la “vecchia”spiaggia a costo zero, la spiaggia libera. Infine per chi opta per una via di mezzo ci sono le spiagge attrezzate dove, quest'anno, in media affittare un lettino costa 6 euro al giorno, 3 nelle località più periferiche. Le mete più trendy e quindi più costose si confermano ancora Milano Marittima e Riccione. Mentre quelle più “risparmiose”, come Pinarella e Igea Marina, si trovano sia sui lidi ferraresi che a Sud. Il mare, però, e' anche navigazione. Per le famiglie con bambini e per i gruppi di amici il must di sempre si conferma il giro in pedalò. Con 8 euro all'ora ci si assicura un divertimento a buon mercato e un tuffo lontano dalla riva. Diverso lo scenario di chi arriva in Riviera in yacht. Complessivamente la Riviera offre 6.427 posti barca distribuiti in 18 porti e Marine che vanno da Comacchio a Cattolica. In realtà anche gli attracchi hanno listini variegati. Ad esempio chi vuole ormeggiare al Portoverde di Misano Adriatico (Rn) con una barchetta di 4 metri paga solo 13 euro al giorno, mentre la tariffa per un panfilo da 27 metri e' di 190 euro al giorno, iva esclusa. Generalmente i transiti maggiori riguardano pero' barche di circa 10-15 metri. Per loro l'attracco costa dai 45 ai 66 euro al giorno. Portoverde offre incluso nel prezzo i servizi tradizionali (acqua, corrente, guardiania, assistenza all'ormeggio) ma anche servizi bici, rete wireless e l'ingresso in piscina. Più caro legare le cime ai moli del porto turistico internazionale Seaser della Marinara di Ravenna. Qui il proprietario di uno yacht di 30 metri paga al giorno 314,60 euro (iva inclusa). Se la cavano con 60 euro le barche da 10 metri e con 133 euro al giorno quelle da 15 metri. Infine, al Porto Marina degli Estensi, a Lido degli estensi nel ferrarese, uno scafo di fascia intermedia spende circa 35 euro al giorno.