A Cattolica la spiaggia più hot

Chi è in cerca di avventure sotto il solleone farà bene a programmare una vacanza a Cattolica, sulla Riviera Romagnola: è questa infatti la località di vacanza più peccaminosa d’Italia. Lo rivela un sondaggio realizzato da C-Date, il sito web più amato dai libertini d’Europa, da cui emerge la mappa delle città davvero "hot" per l'estate 2012. Le tendenze non lasciano dubbi: torna in auge la riviera romagnola, crolla la Sardegna e salgono le città d’arte, a dimostrazione che il connubio cultura ed eros è ancora vincente.

La ricerca, realizzata nelle ultime due settimane di giugno, ha messo sotto la lente il vissuto di oltre 4.000 italiani adulti, uomini e donne, a proposito di predisposizione ai rapporti occasionali alla vigilia delle vacanze 2012. Ne è emerso anche una sorprendente fotografia del rapporto tra italiani e sesso al tempo della crisi. In primo piano la propensione agli incontri mordi e fuggi, anche per chi è sposato. Il fatto di avere un anello al dito, o comunque un rapporto stabile, non è un’ obiezione all’avventura estiva. La pensano così il 68% degli uomini e il 71% delle donne (in pratica sette su dieci). Per la maggioranza degli uomini (54%) l’avventura estiva ideale dura una settimana, per le donne (65%) appena due giorni, in pratica il tempo di un week end.

Per quanto riguarda le località più hot dell’estate al primo posto si piazza, che dietro la patina di amena località per famiglie sembra nascondere un'anima decisamente "callente" Al secondo posto c’è, altra meta che conferma il trend descritto dalla ricerca. Solo al terzo posto la, al quarto postoe al quintoa sottolineare il ritorno in auge della riviera adriatica. Sesto posto per le, settimo per, forse un po’ in ribasso rispetto al boom degli anni passati. Ottavo posto pernono posto per lae decimo posto per, altra zona in crescita e a forte coefficiente di sensualità. In coda alla classifica stupisce la presenza di due mete inaspettate:, ideale per cuccare anche in estate grazie alle tante occasioni che offre, dagli aperitivi alle mostre, eche, con un nome ispirato alla forma triangolare sulla quale sorge la città, è un palese richiamo all’alternativa della classica geometria amorosa di coppia.