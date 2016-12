Vacanze da naturisti

A tutta natura...

Nel nostro Paese le spiagge dove si può praticare il nudismo con disinvoltura si estendono da Nord a Sud. Tra le più gettonate ricordiamo in Liguria, a Chiavari, la spiaggia Gruppo del Sale che si trova alla base della collina delle Grazie. Sempre a Nord, un'altra famosissima spiaggia naturista è il Lido di Dante a Ravenna, proseguendo poi verso il Centro sicuramente da menzionare è la spiaggia di Capocotta, tranne la parte meridionale, lungo il Lido di Ostia a Roma. Infine il Sud propone diverse spiagge dei nudisti, tra cui il tratto di spiaggia davanti all'arco naturale di Palinuro in Campania, la spiaggia naturista alla fine di via Krupp a Capri e per finire, tra le più ambite, sono da ricordare: la spiaggia di Porto Ferro, ad Alghero, con un mare a dir poco splendido, e la Spiaggia lunga a Stromboli in Sicilia.

Spostandoci in Europa, sicuramente per quanto riguarda il mondo dei naturisti, la Croazia è stato il primo paese europeo ad aprire le porte alle loro esigenze. La storia narra che l'amore per questa realtà iniziò nel 1936, quando, sulla spiaggia di Kandarola sull'isola di Rab (Arbe), il re britannico Eduardo VIII fece il bagno senza veli. Oggigiorno la Croazia rappresenta la terza nazione d'Europa per capacità diche spiccano per la bellezza della loro ubicazione in località naturali particolarmente attraenti e preservate e quasi sempre nell'immediata vicinanza del mare. Oltre all’ambiente bello e tranquillo, tutti i campeggi naturisti croati hanno in comune la sicurezza e uno standard alto, inoltre vantano una ricca offerta gastronomica e commerciale, nonché svariati servizi sportivi e ricreativi. Tra gli 11 campeggi naturisti aperti finora, ben sei si trovano in Istria. Tra cui,, vicino a Vrsar (Orsera), detiene il primato del più grande villaggio naturista in Europa, con 120 ettari di superficie e cinque mila metri di costa ed è noto per la tradizionale elezione di Miss Naturista che viene organizzata tutti gli anni sulla spiaggia sabbiosa del campeggio. Infine, secondo la classifica dell'Associazione naturista, che si basa sulla migliore offerta dei servizi alternativi, meritano il titolo di miglior campeggio:nelle vicinanze di Rovinj (Rovigno),a 12 chilometri da Poreč (Parenzo) ea Umag (Umago). Poi seguono altri campeggi naturisti specializzati:a Poreč (Parenza),a Funtana (Fontana),sull'isola di Krk (Veglia),a Tkon, sull'isola di Pašman, ea Vrboska sull'isola di Hvar (Lesina). Mentre, per quanto riguarda le spiagge croate per nudisti, sicuramente lasull'isolotto di(Dalmazia) così come quella di, sull'isola di Brač (Brazza) e quelle di, poste nelle vicinanze di Rukavac, sull'isola di Vis (Issa) sono tra le più belle.