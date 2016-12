Pescaturismo, un giorno da vero pescatore

foto Getty Gustare un'intera giornata a bordo di un peschereccio accanto ai pescatori, conoscere l'ambiente costiero e i più interessanti segreti delle profondità marine, poter osservare e vivere i più antichi ed affascinanti metodi di cattura del pesce per poi gustarlo, appena pescato, riscoprendo le ricette della tradizione locale. Tutto questo e molto di più è possibile grazie al Pescaturismo, un modo originale di vivere il mare che interessa un po' tutto il nostro territorio. Da Punta Campanella in Campania a Lipari e nella Valdèmone in Sicilia, ma anche nelle lagune Venete, nell'arcipelago Toscano, nelle piccole isole della Sardegna e lungo le affascinanti coste Liguri, il pescaturismo offre a tutti i vacanzieri amanti della vita da mare una vacanza sorprendente.

Pescaturismo e Ittiturismo Il pescaturismo è un modo divertente ed ecologico di vivere il mare, ovvero passare una giornata a bordo di un vero peschereccio per gettare le reti guidati dall'occhio esperto di chi fa questo mestiere ormai da una vita e per riscoprire antiche tradizioni. Il fratello “marinaro” dell’agriturismo è una piacevole alternativa alle spiagge spesso sovraffollate, alla scoperta dei segreti dell'ambiente costiero, per una giornata tra mare e reti che si conclude con una gustosissima mangiata finale a base dei prodotti pescati. L’offerta turistica è molto diversificata e va a seconda delle varie specificità e vocazioni territoriali, spaziando da brevi escursioni lungo le coste, le lagune, i laghi ed i fiumi, che insegnano al turista i segreti dell'attività di pesca professionale, fino alla conoscenza di tutte quelle attività finalizzate alla comprensione e alla valorizzazione dell’ambiente costiero, che possono servire ad avvicinare il pubblico al mondo della pesca professionale. Questo tipo alternativo di “andar per mari” è nato per rispondere sia all'esigenza dei turisti di vivere un’esperienza davvero a contatto con il mare, che per creare una fonte di reddito alternativa alle entrate dei pescatori.