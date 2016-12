Ravello e il suo Festival musicale

Ravello, affascinante e raffinata

Circondato da una natura rigogliosa e profumatissima e adagiato in una fantastica posizione su uno sperone roccioso che divide la valle del torrente Dragone da quella del torrente Reginna, Ravello sovrasta Maiori e Minori e gode di una delle più suggestive viste panoramiche sul Mare Tirreno e sul golfo di Salerno. Dai suoi belvedere, in particolare da quello dedicato alla Principessa del Piemonte si gode di uno scenario a dir poco magico. Qui, tra un mare di un blu intenso e il giallo dei limoni, si trovano i più bei monumenti di tutta la Campania tra cui: Villa Rufolo, Villa Cimbrone il Duomo e Villa la Rondinaia

Cosa visitare

Villa Rufolo. Antico edificio del XIII sec. posizionato nel centro storico di Ravello, proprio di fronte al Duomo nella piazza del Vescovado, appartenuto alla ricca e potente famiglia di mercanti Rufolo (Landolfo Rufolo è citato nel Decamerone di Boccaccio), verso la metà del 1800 fu venduta a un lord scozzese, Francis Neville Reid, il quale lo restaurò dandogli l'aspetto odierno. L'edificio è famoso per i suoi fantastici terrazzamenti a strapiombo sulla Costiera amalfitana e per i suoi giardini fioriti di rara bellezza. Tra gli ambienti della villa, è notevole il grande cortile soprelevato, simile a un chiostro, e le sale adibite a museo. Infine, Per celebrare la visita del famoso musicista Richard Wagner, avvenuta nel 1880, ogni anno, il giardino inferiore della villa ospita il Ravello Festival.

Il Duomo. Posizionato in piazza Vescovado, è l’edificio di culto più importante della città. Costruito nel XI secolo, fu ristrutturato nel XVIII secolo in stile barocco. Notevole è la bellezza del suo campanile, splendidamente ornato da grandi bifore e archi intrecciati. L’interno della chiesa, conserva l'unico ambone (tribuna presenta ai lati dell'altare) di stile bizantino presente in tutta l'Italia meridionale. Infine, la cripta è adibita a museo, Il Museo del Duomo che conserva preziose sculture e oreficerie del XII e XVIII sec.

Villa Cimbrone. Costruzione in stile eclettico (l'edificio riproduce infatti parti di note architetture di Ravello e riutilizza come elementi decorativi frammenti scultorei di varia provenienza) di primo '900, voluto da Sir Ernest William Beckett, sorge a strapiombo sulla Costiera amalfitana. L'edificio è circondata da un affascinante parco ornato di statue, fontane, grotte e alla fine culminante in un belvedere - composto dal belvedere di Mercurio, della grotta di Eva, dal tempio di Bacco e dal roseto - che mostra, specialmente dalla famosissima Terrazza dell'Infinito, scenari di una bellezza superlativa. La villa è adibita ad albergo, mentre il giardino è visitabile a pagamento (tranne il lato del giardino sul lato della villa che si affaccia sul mare). Per arrivare ai giardini bisogna percorrere via di Santa Chiara 26, stradina che parte dal centro storico di Ravello.