Polignano a Mare, Bandiera Blu 2012

Polignano a Mare, bella e misteriosa

Polignano, insignita della, con le sue caratteristiche case bianche che affacciano direttamente sul mare Adriatico, è nota per la bellezza del suo mare, il cui fondale incontaminato e cristallino è meta ambita dagli amanti delle immersioni, per i dodici chilometri di litorale e per le sue numerose grotte, spesso fuse con le cantine delle abitazioni sovrastanti, che sono piacevolmente raggiungibili in barca. Il tutto circondato da una ricca vegetazione mediterranea, e da numerosi siti archeologici di notevole bellezza artistica e storica. La scogliera di Polignano a Mare è ricca di, ricovero invernale per le barche dei pescatori e rifugio ambitissimo per i turisti che la scelgono per le loro vacanze estive. Amate per la limpidezza del mare sono le spiagge:nell’omonimo villaggio di pescatori. Mentre, per gli amanti delle grotte sono assolutamente da visitare: lae la famosa, nota per la terrazza che la sovrasta e dalla quale si può ammirare uno stupendo panorama. La grotta è visitabile sia in barca che via terra, grazie ad una stretta scala scavata nella roccia. All'interno della cavità si trova una splendida spiaggetta ciottolosa. Ma Polignano non è solo mare e calette, nel centro del paese si trovano infatti ancora testimonianze artistiche e storiche notevoli i resti delle antiche mura, i quattro torrioni di difesa che cingevano il borgo e l'arco della Porta, un tempo unica via di accesso al paese. Di forte impatto anche la chiesa Matrice, dedicata all'Assunta ed edificata nel 1295. Mentre fuori dal centro abitato si trovano molte masserie, anche fortificate e dotate di piccoli ipogei scavati nella roccia e dedicati al culto della religione cristiana. Infine per i più romantici è impossibile lasciare Polignano a Mare se non si è cenato almeno una volta nell'affascinante ristorante, ricavato direttamente in una delle tante grotte della località. Uno spettacolo