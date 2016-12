Bambini: piccoli ma una vacanza da grandi

In vacanza con...il WWF

Per le vacanze dei giovanissimi ilha deciso di mettere in vetrina le sue gemme più preziose: le Oasi, i Centri di educazione Ambientale, le Fattorie del Panda, dove si svolgeranno buona parte delle attività. Complessivamente 26 località di pregio (nel nord, centro e sud Italia con limite la Calabria) in cui si svolgeranno le vacanze per i più giovani: 53 turni dedicati alla fascia di età 7-11 anni e 54 a quella 11-14. La gioia di imparare a, in flottiglia tra le meravigliose isole dell’Arcipelago Toscano, conoscere i venti e le correnti e vivere qualche giorno tutto “in mezzo” al mare, con i migliori istruttori di vela e natura. O una vacanza tra avventura e sapere scientifico, grazie al contatto con l’Osservatorio astronomico della Valle d’Aosta i bambini vivranno un'esperienza indimenticabile che culminerà con due o tre giorni di pernottamento in tenda o in bivacco su uno splendido pianoro alpino. Infine, novità di quest'anno sono i WWF LAB rivolti ai più grandi (15-17 anni).con Stefano Faravelli, dicon Guido Bosticco, dicon Gabriele Salari, laboratorio di Teatro & Natura e di Cinema & Natura, di fotografia naturalistica con Roberto Isotti. Tutti professionisti affermati che metteranno a disposizione le loro competenze per una settimana, per esaltare la creatività e la fantasia dei ragazzi, opportunamente ispirati da splendidi scenari naturali. E, per i teen agers più sportivi ci sono proposte molto particolari. Lacon i kajak, dormendo ogni giorno su una spiaggia diversa, sotto le stelle. O ilnel Parco nazionale dei Sibillini o in quello regionale dei monti Lessini, nel Veneto. L’obiettivo di queste attività è anche quello di fare assaporare ai ragazzi il piacere del nomadismo antico dell’uomo e le sue caratteristiche che si stanno assopendo: spostarsi durante il giorno, esplorare il territorio per cercare acqua, ricercare un posto giusto per montare il campo alla sera. Tutta la programmazione su