Bellaria, vacanza "tecnologica"

Bellaria, mare e tanta natura

Davanti a un mare che, anche quest'anno, si è meritato l'ambita Bandiera Blu, si distende una delle più belle spiagge di tutto il litorale adriatico. Un tappeto dorato dove distendersi per la tintarella, fare giocare i bambini, praticare ogni tipo di sport, divertirsi con l'animazione e dedicare il proprio tempo al recupero dell’energia, del corpo e della mente. Questo, e molto di più offrono le spiagge del litorale di Bellaria Igea Marina. Il fondale marino lievemente digradante e ben controllato da un attento servizio di salvataggio, gli spazi organizzati e gli innumerevoli servizi degli stabilimenti balneari, fanno di Bellaria Igea Marina la meta perfetta per la vacanza delle famiglie.

E per chi non si accontenta più del solito ombrellone con lettino, sulla spiaggia si possono praticare: aerobica, acquagym, balli latini e tante altre opportunità per divertirsi in compagnia e tenersi in forma. Infine per i più piccoli il divertimento è assicurato con Mini-Club, Nutella party, palloncini e cocomerate in allegria. Mentre, per gli amanti della natura, Bellaria offre l’occasione di passeggiate sui percorsi naturalistici dei Sentieri per l’Uso, con 10 km di pista ciclo-pedonale lungo il fiume, fino alla vicina località di San Mauro Pascoli; oppure l'opportunità di passare qualche ora nel Parco del Gelso. 25 ettari di macchia mediterranea che comprendono anche un bellissimo lago e un'area tematica chiamata "il giardino delle farfalle”.