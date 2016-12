Sardegna, dove il mare è cristallo

foto Ufficio stampa Correlati La fotogallery da Cagliari va verso est in direzione di Villasimius, poco nota al turismo di massa, si schiudono magicamente dietro un tornante o al di là di una collina, promontori che degradano sul mare disegnando una serie di cale e baie di straordinaria bellezza. A goderne quasi esclusivamente fino ad oggi sono loro, i più privilegiati, i cagliaritani. E’ un tratto di costa, questo, poco attrezzato. Chi desiderasse concedersi una giornata in mezzo a questa spettacolare macchia mediterranea dovrà, nella maggior parte dei casi, parcheggiare la macchina in qualche area di sosta improvvisata, per scendere poi in spiaggia attraverso sentieri scoscesi munendosi di ombrellone e di ogni genere di conforto. E’ una vacanza alla “vecchia maniera”, quella che questa porzione di Sardegna offre, fatta di paradisi autentici e incontaminati, in cui si riesce ad essere ancora in pochi a contendersi uno ” spicchio” di mare. Percorrendo la tortuosa strada chein direzione di Villasimius, poco nota al turismo di massa, si schiudono magicamente dietro un tornante o al di là di una collina,disegnando una serie diA goderne quasi esclusivamente fino ad oggi sono loro, i più privilegiati, i cagliaritani. E’ un tratto di costa, questo, poco attrezzato. Chi desiderasse concedersi una giornata in mezzo a questa spettacolare macchia mediterranea dovrà, nella maggior parte dei casi, parcheggiare la macchina in qualche area di sosta improvvisata, per scendere poi in spiaggia attraverso sentieri scoscesi munendosi di ombrellone e di ogni genere di conforto. E’quella che questa porzione di Sardegna offre, fatta di paradisi autentici e incontaminati, in cui si riesce ad essere ancora in pochi a contendersi uno ” spicchio” di mare.





E' una località, questa, in cui si può fare dell'ottimo shopping di artigianato locale: tovaglie, tende e lenzuola realizzati con lavorazioni tipiche oppure oggetti d'arredo della nota CeraSarda. Il negozio più conosciuto e rinomato è "Anna Segreto", lungo la strada del mare di Villasimius (Via del mare n. 51). Poco più avanti l'hotel Simius Playa ( Il profumo di mirto, di cisto, di lentisco si mescolano ai vapori del sale micronizzato dai flutti sulle rocce, tra vecchie fortezze ricordo della dominazione spagnola, Le torri costiere che si rimandano lo sguardo l'una con l'altra sono solo alcuni degli ingredienti che rendono affascinante questo tratto di costa. Cala Regina, Torre delle Stelle, Mare Pintau (ossia dipinto) e Cala Pira sono una selezione delle spiagge da non perdere, in cui i colori del mare assumono delle sfumature inimmaginabili tra il cristallino, il turchese e il blu. Le strutture ricettive e i ristoranti più rinomati della zona sono perlopiù concentrati a Villasimius, che è il paese più popolato e conosciuto soprattutto per la spettacolare Cala Giunco e la laguna con i fenicotteri rosa. www.simiusplaya.com ). consigliabile per una squisita cena di pesce. Per chi volesse invece un ambiente assolutamente informale per cenare in riva al mare con i piedi sulla sabbia, c'è il Miraggio, a poca distanza in località Campus.

Continuando il percorso lungo la strada costiera si approda dopo una decina di chilometri in una delle spiagge che ai Caraibi non ha nulla da invidiare: Cala Sinzias in località Castiadas. La sabbia è bianca e il mare presenta tutte le tonalità dell’azzurro, dalle più chiare alle più scure. Qui oltre alla spiaggia libera è possibile accedere, prenotando, ad uno dei pochi, rinomati ed eleganti stabilimenti balneari della zona, Maklas ( www.maklas.it ), dove si può scegliere di adagiarsi in comodi lettoni bianchi posti sotto giganteschi ombrelloni di paglia, gustare un piatto di pasta o buonissime insalate nel ristorantino fronte mare prenotabile in particolari occasioni anche per serate romantiche. A pochi passi da lì sorge un albergo, lo Spiagge San Pietro ( http://www.spiaggesanpietro.it/ ), che ha come punto di forza proprio l’accesso diretto a questa spiaggia di incomparabile bellezza. Proseguendo lungo la costa il Villaggio Sant’Elmo, in cui splendide villette in pietra si dividono la vista con l’omonimo albergo (www.hotelsantelmosardegna.it ), racchiude al suo interno, come un tesoro d’inestimabile valore, quattro o cinque calette. Alcune sono veri e propri anfiteatri di scogli altre lingue di sabbia non attrezzate e dall’aspetto autenticamente selvaggio. Nell’entroterra ci sono diversi agriturismi, per chi preferisce una vacanza più semplice e a contatto con la natura, e per gli amanti della cultura tante costruzioni risalenti ad epoche diverse. Una Sardegna autentica che non ha perso il suo carattere forte e deciso per cedere alle lusinghe del turismo, aspetta tutti quelli che hanno voglia di una vacanza perfetta in tutti i suoi aspetti!

Ludovica Casellati