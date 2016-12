Itinerario: la Puglia dei trulli

, dichiarato patrimonio dell'Umanità dall'Unesco nel 1996. In questo “paese da fiaba", come molti lo definiscono, consigliamo di vedere il Rione Monti Aia Piccola, il Trullo Siamese, il Trullo Sovrano, la chiesa di Sant'Antonio Abate e la Casa d'Amore. Negli ultimi tempi molte strutture tradizionali, tra cui i trulli e alcune masserie disseminate nella zona, sono stati trasformati in dimore e alberghi di lusso. Uno di questi e il “Villa San Martino”, (Via Taranto, 59 - Zona G - 74015 Martina Franca, Taranto, www.relaisvillasanmartino.com ), un'elegante relais a 5 stelle lusso, immerso nella natura di un parco secolare a 25 km dal Mar Ionio e a 24 dal Mar Adriatico, raggiungibili con un servizio navetta. Per assaggiare le prelibatezze della buona tavola si può provare nella stessa struttura il Ristorante Gourmet “Duca di Martina”.

Ad una manciata di chilometri da Martina Franca, sorge il bianco paese di, famoso per il suo vino ma anche per le sue case che terminano con inconsueti tetti aguzzi, detti cummerse, con coperture a lastre calcaree, le chiancarelle. Da visitare, la Chiesa della Madonna della Greca, il centro storico e le “casedde”. Merita una visita anche Cisternino, dove le piccole case bianche offrono qua e là note timide di Barocco, di Rinascimento, di Oriente. Da vedere il centro storico, la chiesa di San Nicola, il dolmen presso la Masseria Ottava. In questa zona si può pernottare Il “Palmento Resort”, Locorotondo, 4 stelle, caratteristico villaggio di circa 30 trulli originali, all'interno dei quali si trovano anche lussuose suite (per prenotare: www.ilpalmento.com ). Oppure “Relais Masseria Villa Cenci”, elegante 4 stelle in un'antica masseria immersa nelle campagne della Valle d'Itria. Le camere occupano trulli del XVII secolo. Produzione di prodotti bio, usati al ristorante per piatti tipici locali. (Per prenotare: www.villacenci.it