A Laigueglia c'è il PercFest

Inserita nella Baia del Sole, in una posizione privilegiata, Laigueglia conserva nei suoi vicoli, nelle piazzette affacciate sul mare, nelle chiese e nei santuari, il suo passato costruito da pescatori, marinai, mercanti. Il cuore del borgo è il centro storico: il budello ricco di storia e tradizioni, che si sviluppa linearmente sulla costa, tra interessanti esempi di manufatti religiosi ed edifici privati, tra i vicoli stretti e gli slarghi di getto sul mare. Il tipico mare con il fondale basso, la sabbia finissima e le temperature miti anche in inverno permettono varie attività sportive e rappresentano la maggiore attrattiva per i turisti. Sono possibili immersioni a pochi metri dalla costa (al largo di Capo Mele), per “incontrare” il relitto del piroscafo “Ravenna” , silurato ed affondato durante la 1° guerra mondiale, il relitto ospita fauna tipica del golfo. Sulla colline antistanti il borgo è possibile fruire itinerari sentieristici per passeggiate a piedi ed escursioni storico -naturalistiche che conducono fino all’antico abitato di Colla Micheri e al castello di Andoradi . Lungo il percorso si incontra la dimora di Thor Heyerdahl , il famoso antropologo norvegese il cui nome è legato alle vicende del Kon Tiki. E per i buongustai Laigueglia offre una vasta scelta di piatti a base di pesce come i frisciöi de gianchetti (frittelle a base di farina e novellame); gli zerri e i totani fritti , pesce tipico del posto pescato a Capo Mele; e la zuppa di pesce del Golfo di Capo Mele. Mentre, tra i dolci sono molto apprezzati: i baci di Laigueglia a base di cioccolato; il pane del marinaio (altrimenti detto del pescatore); i marunsìn, biscotti duri a base di mandorle. E inoltre: é paste d’amandùa, é papuétte é treïe, dolci a base di mandorle ricoperte di glassa con la caratteristica forma di paperette e triglie

foto Ufficio stampa

PercFest - Festival Jazz, 120 eventi musicali in 6 giorni

Dal 12 al 17 giugno, la cittadina ligure è animata dalla musica del PercFest, il festival europeo delle percussioni che quest'anno comincia con uno spettacolo in esclusiva nazionale dove Tullio De Piscopo dialogherà con la sua pirotecnica batteria, accompagnato da uno spettacolo di fuochi d’artificio. Durante il festival, si esibiscono artisti italiani e stranieri di fama internazionale come Dado Moroni, Max Ionata, e Sergio Cammariere. Nelle ore pomeridiane, immediatamente precedenti l’inizio del festival, le piazzette e le spiagge di Laigueglia diventano sede di seminari e workshop sul genere musica jazz. Ogni notte, dopo i concerti, nella magica atmosfera dei tipici locali di Laigueglia, si consuma il rito più classico del jazz: la jam session, dove musicisti si incontrano improvvisando sugli standard dei temi jazz più conosciuti. Quest’anno poi le esibizioni hanno anche una nuova location: un battello che navigherà fino al largo del mare per una jam itinerante. Anche quest’anno il Percfest ha un fitto programma che prevede i concerti serali in Piazza Marconi, uno dei piatti forti del festival. “Suoni Sogni Immagini, nelle Notti di mezza Estate”, si compone di quindici concerti serali di altissimo livello che si svolgono a due passi dal mare, a partire dalle ore 21.00. Infine, come in ogni edizione, non può mancare la parte dedicata ai musicisti di domani, grazie al Concorso internazionale per Percussionisti “ Memorial NACO“, che vedrà i finalisti esibirsi sul palco di Laigueglia.