Le 10 spiagge più amate d'Italia

Italia: le spiagge più desiderate Le vacanze estive si stanno avvicinando e non sapete ancora dove trascorrerle? Ecco a voi una classifica delle spiagge italiane più apprezzate dai viaggiatori. Secondo la Top ten dominano le regioni dell'Italia meridionale, prime tra tutte Sicilia e Sardegna. Per il secondo anno consecutivo, infatti, San Vito Lo Capo (Tp) si aggiudica il podio, mentre la Sardegna si distingue tra le regioni italiane, per il maggior numero di premi ottenuti nella classifica dei litorali nostrani, grazie ai riconoscimenti conseguiti da Villasimius (secondo posto), Cagliari (quarto posto) ed Alghero (settimo posto).

Top 10 spiagge italiane San Vito lo Capo, Sicilia. La bellissima località, non essendo ancora investita dal turismo di massa, offre un soggiorno di mare all’insegna del relax e della Sicilia più autentica. Il clima dà sicuramente il meglio di sé in estate, ma gli amanti della buona cucina potranno apprezzare le bellezze di questa terra anche nel mese di settembre, quando a San Vito lo Capo si svolge l’annuale Festival del Couscous. Villasimius, Sardegna. Una vacanza estiva a Villasimius è sinonimo di spiagge rilassanti e vita notturna animatissima. Non perdetevi le spiagge dell'Area Marina Protetta Capo Carbonara Otranto, Puglia. Questo storico porto attrae i turisti grazie ai suoi incantevoli 10 km di spiagge e scogliere. In città, la cattedrale è famosa per i bellissimi mosaici risalenti al XII secolo. Inoltre, se siete amanti delle immersioni, spingetevi a sud fino a Porto Badisco. Cagliari, Sardegna. Il suo clima mite attira i turisti da aprile fino a ottobre. Il Poetto, la principale spiaggia del luogo, è una delle più incantevoli del Mediterraneo. Gli amanti della cultura e della terraferma non potranno che innamorarsi dell'antico borgo di Castello, situato sulla parte più alta della città. Non perdetevi la spiaggia di Emerson Vieste, Puglia. Per anni è stato un villaggio di pescatori come tanti, oggi invece è una nota meta di mare. Il suo mare, limpido e cristallino, è perfetto per concedersi lunghe nuotate e piacevoli gite in barca. Non dimenticatevi di visitare lo splendido castello e la cattedrale. Non perdetevi la spiaggia Oasi Beach