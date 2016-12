Maratea, mare e natura incantevole

Tra spiagge nere e quelle “felici”

Tra le tante spiagge presenti nel litorale di Maratea, sicuramente la più famosa è quella di Cala Jannita, il cui nome, in dialetto locale, significa: "spiaggia dell'isola di Santo Janni", anche se ormai i più la chiamano"spiaggia nera". Si tratta di un ampio litorale di sabbia scura, delimitato a nord dal Parco Naturale d'Illicini e, a sud, dalla famosa e bellissima Grotta della Sciabella. Incastonata in una tra le zone più pittoresche ed incontaminate del territorio, la spiaggia affaccia su un mare turchese, cristallino e trasparente, ideale per nuotare e fare il bagno. Il lido è facilmente raggiungibile percorrendo la statale 18, in direzione mare.

Percorrendo sempre la statale 18, s'incontra un'altra costa degna di nota: la spiaggia di Macarro, (il cui nome in greco significa “uomo felice”), bellissima e unica, grazie alla sua incontaminata e selvaggia macchia mediterranea e a quel suo mare così cristallino. L'arenile è di sabbia scura mista a ghiaia, ampio e ben attrezzato con servizi d'ogni genere. Prima di lasciare la spiaggia ricordatevi di dare uno sguardo anche ai due piccolissimi ed incantevoli arenili dell' Illicini e di Calavecchia, entrambi ricoperti da un tappeto di ciottoli e di sabbia, e incastonati tra il turchese del mare e il verde intenso della natura.

Tra lunghi litorali e promontori a picco sul mare

Amate i litorali lunghi e sabbiosi? Allora la spiaggia di Fiumicello fa al caso vostro. Situata nei pressi del borgo omonimo e incastonata in una baia piuttosto profonda, tra il promontorio di Ogliastro e Punta Santa Venere ( in cui svetta il maestoso scoglio di Calicastro), è una bellissima spiaggia sabbiosa, molto ampia e lunga qualche centinaio di metri. Il mare è bellissimo, turchese, cristallino e molto trasparente, con fondali digradanti e ricchi di fauna marina. Il litorale è uno dei più attrezzati e frequentati di Maratea, con servizi di autobus e parcheggi. Infine, anche la spiaggia di Calaficarra, o “spiaggia del fico”, situata presso la bella frazione balneare omonima, è adatta a rispondere al vostro desiderio. Il litorale, di ghiaia mista a ciottoli scuri, è posizionato quasi esattamente sotto la verticale della vetta del monte Serra e bagnato da un bellissimo mare azzurro e limpido, particolarmente trasparente grazie ai fondali sassosi. La spiaggia è ben attrezzata e per raggiungerla bisogna percorrere la statale 18, deviazione per Marina di Maratea. Prima di lasciare Calaficarra, ricordatevi di fare vale la pena concedersi un'escursione alla vicina Grotta di Marina, detta anche “la Grotta delle Meraviglie” per la sua caratteristica cavità carsica in cui si trovano bellissime stalattiti filiformi.