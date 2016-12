Con Stefano all'America's Cup

Venerdì scorso, salito sul treno, sono partito alla volta della più longeva tra le vecchie repubbliche marinare. Giunto a Venezia, un moto taxi mi ha portato all’Arsenale da dove è iniziata la mia “giornata neozelandese”: ero infatti ospite, gentilmente invitato da Omega, del team New Zealand.

Un rapido lunch e via a seguire le regate, non su una barchetta qualunque, bensì sulla nave d’appoggio della squadra neozelandese: Imagine, un veliero incredibile, tra i più belli al mondo, artefice pure di qualche circumnavigazione del globo. Ma le emozioni ovviamente non erano finite; giunti al largo infatti (anche a causa del pescaggio profondissimo del nostro palazzo galleggiante non era consigliato avventurarsi in prossimità dello specchio d’acqua di fronte a Piazza San Marco) in men che non si dica ci siamo trovati vis a vis con i catamarani partecipanti alla competizione. Per di più scoprendo poco dopo di essere praticamente incollati alla prima boa! Con conseguente possibilità per noi ospiti del veliero, di gustarci le virate (meglio chiamarle strambate), quasi toccando le vele con un dito. E’ stato un susseguirsi di regate (ben 3), tutte affascinanti sia appunto per la location veneziana, sia per le stesse gare.

Come tutte le cose belle, quasi senza accorgercene è arrivata l’ora del ritorno alla base… dove, del tutto inaspettatamente, ho potuto assistere sia al rimessaggio del catamarano neozelandese, sia alle procedure di verifica di vele e albero. Bisogna riconoscerlo, quello neozelandese è un popolo squisito, lontano anni luce dalle rigidità della maggior parte delle altre nazioni: in men che non si dica mi sono trovato con lo skipper (Dean Barker), il General Manager (Grant Dalton) e gli altri membri dell’equipaggio a ispezionare prima le vele e poi l’albero, pronti a riparare ogni danno subito dal catamarano in acqua. E infine a mettere in sicurezza lo scafo (meglio, il multiscafo!); il tutto con professionalità e al contempo con la loro cromosomica spensieratezza. E questo nonostante non avessero vinto le gare!

La giornata ahimè oramai volgeva al desio: lo stesso moto taxi (anch’esso messo gentilmente a disposizione da Omega) mi ha ricondotto in stazione per il rientro a Milano.



Non c’è che dire, un’esperienza indimenticabile che sicuramente mi porterà a “candidarmi” con gli amici di Omega per una mia nuova presenza il prossimo anno. Confidando che oltre ai catamarani sia ancora presente il gioiello velico che con un incedere silenzioso ma maestoso ci ha cullato tra le onde per tutto il pomeriggio.