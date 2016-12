In barca… dove ti porta la gola

foto Ufficio stampa Rotte del Gusto sono un modo nuovo e unico, per assaporare la Sicilia, Regione ricca di storia e tutta da scoprire. La proposta consiste nel noleggio tutto incluso di imbarcazioni di lusso, nell’organizzazione di attività costruite su misura per gli ospiti, di esperienze gourmet e nella pianificazione di visite ad alcune prestigiose località e a cantine per degustazioni. Va’… dove ti porta la gola! E’ l’estrema sintesi di una originale proposta di vacanze che concilia cultura, bellezze naturali ed enogastronomia. Leono un modo nuovo e unico, per assaporare la, Regione ricca di storia e tutta da scoprire. La proposta consiste nel noleggio tutto incluso di imbarcazioni di lusso, nell’organizzazione di attività costruite su misura per gli ospiti, di esperienze gourmet e nella pianificazione di visite ad alcune prestigiose località e a cantine per degustazioni.

Grazie alla sua formula esclusiva, studiata da una compagnia siciliana, gli itinerari di turismo eno-gastronomico possono essere rivisitati e adattati alle esigenze della clientela. La flotta è costituita da un Caicco e da due catamarani. A bordo ci sono uno skipper ed una hostess (che si occupa anche della cucina a bordo) sempre a disposizione per assicurare una vacanza serena e rispondere ad ogni richiesta. Il primo degli itinerari proposti dalle Rotte Del Gusto va alla scoperta della costa sud-orientale dell’isola: dalle terre del nero d’Avola, si passa per la Riserva Naturale di Vendicari, con le sue splendide spiagge di sabbia bianca, il pittoresco borgo marinaro di Marzamemi e l’isola di Capo Passero. Modica, Ragusa, Noto, riconosciute patrimonio dell’umanità e tutelate dall’Unesco, sono una meta da non perdere per chi ama scoprire la parte Barocca dell’Isola .Un sottile equilibrio tra mare e terra, un gioco di luce, sapori, sale e vento: l’azzurro del mare che si perde nel bianco della pietra delle chiese, dei palazzi, delle piazze che custodiscono uno dei tanti volti con cui questa regione straordinaria è conosciuta nel mondo. La seduzione dell’arte, della storia, si coniuga con il piacere della buona tavola all’insegna del divertimento e del relax.

foto Ufficio stampa Un secondo itinerario propone una crociera tra le Eolie ed un terzo la costa occidentale della Sicilia. Quest’ultimo parte da Marsala che con il suo Duomo normanno ed il settecentesco Palazzo della Loggia dà il nome ad uno dei vini siciliani più conosciuti al mondo, per fare poi rotta verso la Riserva Naturale dello Zingaro, passando per le Isole Egadi, Trapani, San Vito lo Capo.... Grandi Baie ed insenature naturali caratterizzano questo ampio tratto di costa, impreziosita dagli isolotti di Formica e Maraone, e dalla spiaggia di Castelluzzo, in cui la sabbia dorata si perde tra bassi scogli. E poi ancora Marettimo, Levanzo, e Favignana tre splendide isole che si stagliano di fronte Trapani. Un tipo di vacanza, dunque, che fa venire l’acquolina in bocca!

Per informazioni Per informazioni www.lerottedelgusto.it

Ludovica Casellati