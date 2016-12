Bandiere Blu: qui il mare è doc

Il mare d'Italia cresce in salute: sono sempre di più i vessilli che certificano la qualità DOC delle nostre località balneari. Nel 2012 le Bandiere Blu premiano, tredici in più rispetto allo scorso anno, che corrispondono a 131 Comuni rivieraschi, cinque in più rispetto ai 126 del 2011. Al netto delle uscite (due), sono sette quest'anno i comuni che entrano per la prima volta nel palmares del riconoscimento.

"La situazione economica internazionale - ha detto Claudio Mazza, Presidente della Fee Italia - e una domanda turistica sempre più attenta all'ambiente, impongono senza piu' ritardi, alle Amministrazioni locali, delle scelte concrete in chiave di sostenibilità e qualità".

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 Anno europeo dell’Ambiente, che viene assegnato ogni anno in 41 paesi di tutto il mondo, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell'ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale. Tra i criteri di giudizio, sono stati presi in considerazione l'educazione ambientale e la gestione del territorio. Tra gli indicatori: impianti di depurazione funzionanti; gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla riduzione della produzione, alla raccolta differenziata e alla gestione dei rifiuti pericolosi; la cura dell'arredo urbano e delle spiagge; la possibilità di accesso al mare per tutti i fruitori senza limitazioni.

Tra le località non presenti nell'edizione 2012 delle Bandiere Blu salta all'occhio l'assenza di Rimini, in Emilia Romagna, e Fiumefreddo, in Sicilia. Le sette new entry sono Monopoli in Puglia; Melissa in Calabria; Anacapri sull'isola di Capri; Petacciato in Molise; Palau in Sardegna; Ventotene nel Lazio; Sanremo in Liguria.

Le pagelle della 26/a edizione di Bandiere Blu assegnate dalla Fondazione per l'educazione ambientale (Fee) in collaborazione con Enel Sole e consegnate a Roma, confermano il 96% delle località, tra le quali si trovano anche tre mete lacustri e 61 gli approdi turistici, due in meno rispetto alla precedente edizione. La Liguria si conferma ancora campione regionale con 18 località vincitrici, una in più rispetto allo scorso anno. A pari merito con 16 località, seguono le Marche e la Toscana, che superano di poco l'Abruzzo a quota 14 bandiere. Si porta a quota 13 la Campania, che guadagna una nuova località rispetto alla precedente edizione; sei vessilli per la Sardegna con un riconoscimento in più rispetto all'anno scorso.