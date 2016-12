A lezione da Maestra Natura…

Il tempo della vacanza, oltre ad essere un momento di relax e svago, può diventare anche una bella occasione per avvicinarsi alla natura e per imparare tutti i suoi semplici e meravigliosi segreti.

In Liguria, per lezioni di botanica in chiave mediterranea

Bonassola (SP). Si tratta di uno dei posti migliori per vivere una vacanza di piena immersione nella macchia mediterranea, che qui cresce rigogliosa e con specie autoctone rare, tra alberi di pino, lecci, mirto, erica e rosmarino. La destinazione ideale è l'area protetta de La Francesca Resort, una bellissima struttura ricettiva che ha fatto della natura una priorità, tanto che i proprietari del resort organizzano vere e proprie gite botaniche e corsi di giardinaggio

In Lombardia, per imparare a cucinare secondo tradizione

Cremona, scherzosamente nota come "la città delle tre T": "turòon, Turàs, Tugnàs" (ossia "torrone, Torrazzo, Tognazzi). Per quanto riguarda cultura e arte, affidatevi all'iniziativa organizzata dal Touring club: la Giornata Nazionale Touring 2012 del 15 aprile; mentre per la buona cucina fate riferimento al Ristorante Al Quarto, dell'Hotel Continental. La struttura propone corsi di cucina speciali, che si concentrano su un solo prodotto o su un particolare ingrediente, in modo da svilupparne tutte le potenzialità. Alcuni dei temi tra cui scegliere: L'oca dalla O alla A, le Paste Fresche, Cioccolato dolce e salato. Tutti i corsi sono tenuti dallo chef stellato Mauro Gosio.

In Toscana, per assaporare il piacere dell'orto (da rifare sul balcone)