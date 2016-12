Ischia e il parco del Negombo

Si trova a poche decine di minuti di navigazione dalla costa campana, ma sembra di essere in un universo differente. Ischia infatti è silenziosa e tranquilla, non solo amena, soprattutto se si prova ad addentrarsi in un microcosmo sorprendente come il Negombo ( www.negombo.it) , parco dal nome esotico, ideale buen retiro per il nostro viaggiatore. Scesi dall’aliscafo si percorre la strada lungo la costa che passa da Casamicciola e arriva a San Montano. Qui si fa l’ingresso (al costo di 8 euro) in un vero e proprio angolo di paradiso, il Negombo appunto, un parco botanico idrotermale creato nel dopoguerra dalla sapienza appassionata del paesaggista Ermanno Casasco che qui, a fianco del fecondo insieme di piante provenienti da tutto il mondo, pur armonicamente inserite nella macchia mediterranea, ha collocato opere di arte contemporanea fra cui il noto “Arc-en-ciel” di Arnaldo Pomodoro.

All’interno del Negombo l’elemento dell’acqua è prorompente, nelle sue così numerose manifestazioni: è noto quanto le fonti “miracolose” dell’isola fossero oggetto di pellegrinaggio in estate ed in inverno e protagoniste di miti ancora tramandati oralmente; di queste, da vedere, è la fonte dei Nitrodi, da poco restaurata. Più si avanza, più la vegetazione si fa fitta ma ordinata e, come in un labirinto affatto insidioso, il nostro viaggiatore dovrebbe abbandonare la bussola e lasciarsi guidare dall’istinto verso le varie piscine termali disseminate nel parco. I bagni in queste acque sono indicati per prevenire reumatismi e rendere luminosa la pelle; poi si arriva ai bagni turchi e negli antri tiepidi e umidi che depurano l’organismo; sotto agli idrogetti, come i doccioni del Templare, si viene massaggiati nella parte alta del corpo; i percorsi “Maya” alternano acqua calda a fredda per stimolare la circolazione e praticano la riflessoterapia. Per completare il bisogno di remise en forme (fisica e psichica) il viaggiatore può affidarsi al centro benessere per trattamenti specifici che utilizzano sia le più moderne terapie mediche ed estetiche sia le antiche pratiche curative.

Proseguendo verso il mare il giardino scende gradualmente fino alla baia di San Montano, che fu la scenografia naturale di alcune scene di “Cleopatra” con Elizabeth Taylor e Richard Burton. Ed in effetti sembra di vivere l’atmosfera di un film travolgente. Questa spiaggia meraviglia anche per le piante che crescono a ridosso della sabbia (le fitolacche, i ciuffi di vetiveria zizanioides e l’ipomea imperati), e le conferiscono un’impronta unica. A chiudere lo sguardo in questa baia sono due promontori, su uno dei quali aveva la sua residenza il regista Luchino Visconti. Stando qui si avverte il distacco dal resto del mondo; si riconoscono solo la voce del mare, lo scorrere dell’acqua sorgiva, il suono della brezza che scivola sulle sculture e sulle fronde verdi.