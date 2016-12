L'Arcipelago toscano si esplora… a piedi

Camminare è il modo migliore per appropriarsi di un luogo e per ritrovare il piacere di fare qualcosa abbandonando quella frenesia che ci attanaglia quotidianamente. Ad offrire il maggior ventaglio di possibilità e il maggior numero di eventi è l’Isola D’Elba. Il suo grande fascino è dovuto all’incredibile varietà paesaggistica: imponenti scogliere a picco sul mare si alternano a lunghe spiagge di sabbia finissima lambite da acque cristalline. In mezzo ad una natura ancora selvaggia si possono scorgere piccoli borghi di pescatori, ed è possibile ripercorrere l’appassionante storia millenaria dell’isola attraverso le antiche necropoli etrusche, i numerosi villaggi d’altura, le affascinanti ville marittime dei romani, le imponenti fortificazioni medicee e le lussuose ville napoleoniche. D’estate è una meta molto battuta dagli amanti del mare ma è la primavera la stagione ideale per conoscere tutte le sue facce. Dal 6 di Aprile al 6 di Maggio, “Il Festival del Camminare” propone un calendario fittissimo di eventi per tutte le gambe: gli itinerari vanno dal “facile” al “molto impegnativo”. Splendide passeggiate fatte di panorami mozzafiato, percorsi nell’archeologia mineraria che tengono sullo sfondo l’isola di Montecristo, caprili e vie del granito con Pianosa nella coda dell’occhio, e poi ancora itinerari profumati, colorati, laboratori per bambini, scuole di erboristeria e molto altro.

foto Ufficio stampa

Il giorno di Pasquetta ad esempio viene proposta anche una passeggiata per tutta la famiglia: un percorso facile adatto ai più piccoli, che consente loro di conoscere i profumi e gli animali che popolano la macchia mediterranea e che li porta assieme a mamma e papà a giocare nella spiaggia di Fetovaia. Camminare in silenzio al chiarore della luna piena è un’altra esperienza da provare per vivere sensazioni uniche per intensità, che solo la natura sa regalare. Gli appuntamenti sono moltissimi e per conoscerli tutti e prenotarsi gratuitamente è fondamentale visitare il sito www.tuscanywalkingfestival.it



Al Walking Festival si associano le tante iniziative delle strutture alberghiere dell’isola. Il Boutique Hotel Ilio (www.hotelilio.com/it/) a Capo Sant’Andrea, ad esempio, invita a partire “gamba in spalla” e a dormire in uno dei punti rimasti più selvaggi, dove le alture si uniscono al mare tra ripide scogliere e una caletta di spiaggia bianchissima. Dal 20 aprile al 31 maggio 2012 propone soggiorni a partire da 55 euro a persona con trattamento di mezza pensione fino a 95 euro a persona (a seconda della tipologia della camera).



Chi decide di soggiornare per un “Long Stay” pagherà 4 notti e ne farà 5. L’offerta comprende 5 pernottamenti con ricca colazione a buffet, con marmellate del territorio e pane rigorosamente fatto in casa, e cena all’Hi Restaurant dell’Hotel, dove lo chef Giancarlo Pollidini delizierà i suoi ospiti con un menù dal tratto mediterraneo e dall’essenza tipicamente elbana. Il tutto accompagnato dalle migliori etichette dell’isola come il vino Ilio, creato in occasione del cinquantenario di questo splendido Hotel situato in una delle zone più autentiche dell’Elba.