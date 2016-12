Genova: in crociera con l'Acquario

Dal 7 aprile ripartono poi le escursioni in battello con CrocierAcquario alla scoperta dei cetacei dei nostri mari, in collaborazione tra l'Acquario di Genova e il WWF. Si tratta di uno speciale percorso che unisce la visita all'Acquario di Genova a un'escursione in battello nel Golfo di Genova sulle rotte dei cetacei nell'ambito del progetto di ricerca Delfini Metropolitani, per integrare quanto si è appreso tra le vasche con un'esperienza diretta in mare aperto. I turisti sono accompagnati nell'escursione da un biologo marino che svela tutti i segreti degli animali avvistati e insegna il codice di comportamento corretto per osservare i cetacei senza disturbarli. La crociera parte, da aprile a giugno, dal molo sotto l'Acquario ogni sabato (condizioni meteo permettendo) alle 13 con rientro alle 18.30 circa. In estate è prevista una partenza anche il martedì.

foto Ufficio stampa

Per chi vuole approfondire le proprie conoscenze, a poche centinaia di metri c'è Galata Museo del mare, una struttura che vive della filosofia dell'imparare divertendosi. Nelle sale del museo si può ammirare la gigantesca galea, oppure fare l'esperienza della vita in piroscafo, o visitare una mostra permanente dedicata all'emigrazione italiana via mare e all'immigrazione straniera nel nostro Paese. Si tratta sempre di percorsi esperienziali, in cui il visitatore può rivivere in prima persona, attraverso animazioni e installazioni, le storie che vengono raccontate. Ma le emozioni più grandi vengono dalla visita al sommergibile "Nazario Sauro", in cui si può rivivere e toccare con mano l'esperienza della navigazione negli abissi del mare e alla fine, conquistare perfino il brevetto di perfetto sommergibilista.

Per i bambini, invece c'è la Città dei bambini e dei ragazzi, un polo di gioco mescolato a scienza e tecnologia, con una funzione di accrescimento culturale, di curiosità e di buon gusto. A seconda delle età sono proposti percorsi di gioco scientifico con animazioni e laboratori guidati alla scoperta delle meraviglie del nostro pianeta e della tecnologia. Uscendo dalla cittadella vale la pena fare una salita con l'ascensore del Bigo, disegnato dall'architetto Renzo Piano, una grande cabina che ruota su se stessa fino a ottanta metri di altezza, dalla quale si ammira un panorama senza pari su Genova, letteralmente a 360 gradi.

Oltre all'Acquario di Genova, è possibile compiere un percorso alla scoperta di altri Acquari situati in altre città: fanno parte di questo circuito gli Acquari di Livorno, con venti vasche, 1.200 animali (tra pesci, uccelli, rettili, anfibi, mammiferi, ecc.) appartenenti a 150 specie viventi; di Cattolica, la struttura più imponente del suo genere nel bacino del'Adriatico, con cento vasche, tremila esemplari di fauna e 400 specie viventi tra cui i pinguini di Magellano, gli squali, i caimani nani di Cuvier, le lontre orientali; e l'Acquario di Cala Gonone, in Sardegna, aperto al pubblico nel luglio 2010, realizzato con marmi di Orosei e granito sardo, e integrato nell'ambiente naturale.

Per visitare tutte queste strutture sono attivi dall'inizio di marzoIl primo è un'offerta "all inclusive" che consente, con un unico biglietto valido un anno, di visitare il polo genovese composto dall'Acquario, Galata Museo del mare, La Città dei Bambini, Biosfera e l'ascensore panoramico Bigo, e in più l'Acquario di Livorno e l'Acquario di Cala Gonone. Il costo è di 45 euro per gli adulti, 32 euro per i ragazzi dai 4 ai 12 anni, e di 38 euro per i ridotti. AcquariTour si rivolge invece a chi vuole pianificare le proprie vacanze visitando gli Acquari più belli d'Italia. Il biglietto, unico e valido un anno, comprende l'Acquario di Genova e quelli di Livorno e Cala Gonone, al prezzo di 25 Euro per gli adulti, 15 Euro per i ragazzi (4-12 anni), 20 Euro per i ridotti. Con i due pacchetti si ottiene uno sconto di 2 Euro sull'ingresso all'Acquario di Cattolica Il nuovo biglietto è acquistabile presso le biglietterie dei tre acquari di Genova, Livorno, Cala Gonone, e sui siti www.acquariovillage.it www.incomingliguria.it , dove si trovano anche tutte le informazioni e gli orari di visita delle diverse strutture.