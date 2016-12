Isole d'Italia: ecco le più gettonate

Sono questi i risultati dell'Osservatorio del motore di ricerca hotel www.trivago.it, che ha analizzato le ricerche di alberghi nelle principali mete isolane nazionali nei primi mesi dell'anno. Ischia dunque ha focalizzato la maggior parte delle preferenze, superando la vicina Capri, meta considerata generalmente più esclusiva. Per entrambe le isole si segnala un aumento del 5 per cento delle ricerche rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

L'isola d'Elba, che occupa la terza posizione, fa segnare un sostanziale pareggio in confronto al 2011, mentre Lampedusa porta a casa un sensibile aumento rispetto allo scorso anno, periodo in cui era stata penalizzata dal massiccio flusso di migranti. Ancora Sicilia in quinta, sesta e settima posizione con Favignana, Lipari e Pantelleria, mentre all'ottavo posto si colloca Procida, che fa segnare un aumento del 20 per cento delle ricerche rispetto al 2011. Ponza, unica isola laziale in classifica, occupa la nona posizione, mentre l'isola del Giglio, che fa registrare una flessione del 10 per cento, chiude la classifica.