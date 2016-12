Soggiorno nella Sardegna culturale

Turismo culturale sardo

Per chi ama i musei, da non perdere è il Museo del gioiello e del costume sardo, allestito nel neoclassico Palazzo Boyl di Milis (Or), famoso per essere stato nel XIX e XX secolo punto di ritrovo di nobili e letterati come D'Annunzio, Grazia Deledda e Balzac. Qui è possibile visitare la mostra permanente del costume sardo e del gioiello del campidano, nata con l'intento di far conoscere al pubblico, attraverso l'abbigliamento e gli ornamenti antichi, 200 anni di storia di una parte della Sardegna. Ingresso gratuito, su prenotazione

Museo Nivola a Orani (Nu), nato per onorare l'omonimo artista sardo, molto apprezzato e noto soprattutto negli Stati Uniti. Il museo, allestito nell'antico lavatoio del paese, espone le originalissime sculture di Costantino Nivola, attraverso cui l'artista coniugava l'espressione dei valori, della storia e delle tradizioni della sua terra natia con le suggestioni creative derivanti dal contatto con i più famosi artisti del vecchio e del nuovo continente. Orari d'apertura: dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 21. Costo biglietto: 2,50 euro (intero), 1,50 euro (Oranesi, scolaresche, gruppi e bambini dai 7 ai 14 anni) Sempre rimanendo in tema di musei, un'altra raccolta degna di nota è quella del(Nu), nato per onorare l'omonimo artista sardo, molto apprezzato e noto soprattutto negli Stati Uniti. Il museo, allestito nell'antico lavatoio del paese, espone le originalissime sculture di Costantino Nivola, attraverso cui l'artista coniugava l'espressione dei valori, della storia e delle tradizioni della sua terra natia con le suggestioni creative derivanti dal contatto con i più famosi artisti del vecchio e del nuovo continente. Orari d'apertura: dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 21. Costo biglietto: 2,50 euro (intero), 1,50 euro (Oranesi, scolaresche, gruppi e bambini dai 7 ai 14 anni)

Amate l'arte e in particolare la Street art? Allora la vostra meta è il comune di San Sperate, a 20 chilometri da Cagliari. Il paese è un vero e proprio museo a cielo aperto da quando, nel 1968, il muralista Pinuccio Sciola concepì il progetto di trasformare il proprio paese in "paese-museo". Aderirono all'iniziativa importanti artisti come Foiso Fois, Liliana Canu, Primo Pantoli, Giorgio Princivalle, Gaetano Brundu, Nando Pintus, Giovanni Thermes, e Franco Putzolu. Da allora il numero dei murales è andato sempre crescendo. Oggigiorno se ne contano circa 220, quasi tutti incentrati sul tema rurale: vita dei campi, prodotti della terra, vita paesana.