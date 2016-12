Avana e il Festival del sigaro Habano

Dal 27 febbraio al 2 marzo a L'Avana si festeggia uno dei prodotti più famosi e pregiati di tutta Cuba, il sigaro. Va infatti in scena il. Che ne dite di approfittare dell'evento per staccare un po' la spina e concedervi una bella vacanza sotto il sole?

Festival dei sigari Habano

Evento davvero unico, il XIV Festival del Habano in programma dal 27 febbraio al 2 marzo è uno degli appuntamenti di culto della capitale di Cuba. La manifestazione, nata per omaggiare gli Habano (i migliori sigari al mondo), ogni anno riunisce a L'Avana circa 1500 appassionati del tabacco provenienti da oltre 60 Paesi del mondo ed è capace di animare l'intera isola. Quest’anno poi la ricorrenza è ancora più significativa. Il 2012, infatti, segna il 520° anniversario della scoperta del tabacco da parte degli europei e l’arrivo del tabacco nel Vecchio Mondo.

Programma del festival

Il festival avrà inizio con uno spettacolo musicale dal titolo Eclectic-us, durante il quale il cantante cubano Augusto Enriquez si esibirà in concerto accompagnato da Phil Manzanera, degli storici Roxy Music, e da Jack Bruce, degli altrettanto storici Cream. Il concerto si terrà nel celebre teatro Karl Marx.

Mercoledì 29, Serata del 520° anniversario: Sergio Torres, rinomato chef del ristorante Dos Cielos di Barcellona (Spagna), preparerà un piatto speciale nato dall'unione di ingredienti tipici spagnoli e cubani come frijoles o judías (fagioli) con prodotti tipicamente europei come funghi e tartufi. L'evento si terrà al Museo de Bellas Artes.

Venerdì 2 marzo: il festival si conclude con una lussuosa Cena di Gala e la tradizionale asta di Humidor a favore del Sistema di Salute Pubblica Cubano. Leit motiv della serata è lo storico marchio di sigari cubani Romeo y Julieta, fondato nel 1875.

Per tutta la durata della kermesse i visitatori avranno anche l'opportunità di visitare la regione cubana di Pinar del Río (nella zona ovest dell'isola), il migliore territorio per la produzione del tabacco, oppure potranno imparare l'arte di arrotolare un habano in una delle tante fabbriche del centro de L’Avana.