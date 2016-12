Oman: come arrivare, dove mangiare e dormire

La migliore compagnia aerea con la quale arrivare a Muscat è sicuramente Oman Air , che garantisce voli da Milano Malpensa con qil lunedì, mercoledì, venerdì e sabato e voli interni verso Salalah e Khasab. Oman Air è stata nominata miglior Compagnia di Lusso del Medio Oriente per il 2011 per glisia in volo che a terra. Questo premio si aggiunge ad altri, vinti tutti negli ultimi anni, cheofferta a 360 gradi. Oman Air è stata inoltre la prima compagnia aerea al mondo ad, sia la rete per effettuare chiamate dai telefoni cellulari durante i voli sugli aeromobili. A bordo un menu di altissima qualità introduce degnamente al

Alberghi e ristoranti

La maggioranza delle strutture presenti in Oman è di alta gamma: gli hotel 4 e 5 stelle hanno consentito al Paese di posizionarsi come destinazione di nicchia, ma esistono hotel adatti ad ogni stile di viaggio, soprattutto verso Nizwa e Sur, senza dimenticare i campi tendati nel deserto.

Dove dormire a Muscat e dintorni

Gli hotel di Muscat sono distribuiti intorno alla costa, nei distretti principali da ovest fino ad est, cioè dall’aeroporto di Seeb fino alla baia di Qantab, dove si trova la più bella spiaggia di Muscat.

The Chedi: elegante e di design, The Chedi si trova ad Al Gubbrah, a circa 15 minuti dell'aeroporto da Seeb e 20 minuti dal vecchio centro. Si tratta di un resort di costruzione moderna circondato di giardini lussureggianti. Dispone di 156 camere: 55 camere standard nell'edificio principale a 2 piani, 52 camere di lusso attorno ai giardini, 15 camere extra-lusso e 32 club room. Fra i servizi: due piscine, spa, due campi da tennis, sala sport, negozi. Non si praticano attività nautiche. : elegante e di design, The Chedi si trova ad Al Gubbrah, a circa 15 minuti dell'aeroporto da Seeb e 20 minuti dal vecchio centro. Si tratta di un resort di costruzione moderna circondato di giardini lussureggianti. Dispone di 156 camere: 55 camere standard nell'edificio principale a 2 piani, 52 camere di lusso attorno ai giardini, 15 camere extra-lusso e 32 club room. Fra i servizi: due piscine, spa, due campi da tennis, sala sport, negozi. Non si praticano attività nautiche.

Al Bustan Palace Ritz Carlton , 5 stelle lusso: questo hotel, palazzo mitico di Muscat, si erge sulla roccia omonima. È un “palace” allo stesso tempo moderno e lussuoso che appartiene alla famiglia del Sultano. A 40 minuti dell'aeroporto e 10 dal vecchio centro, l’Al Bustan offre una spiaggia privata e una vista di mare e di montagna. Composto da 250 camere di lusso, è maestoso ed elegante. 5 ristoranti e servizi di lusso per questa icona dal grande fascino.

Al Bandar” (la città - 5 stelle lusso con 98 stanze) dedicato ad una clientela business e MICE, “Al Waha” (l'oasi - 4 stelle con 262 stanze) ideale per le famiglie e “Al Husn” (il castello - 5 stelle con 180 stanze) più esclusivo e lussuoso. A est di Matrah, si trova la più bella spiaggia della capitale e la marina Bandar, per le uscite in mare: l’hotel Shangri-La propone escursioni ed immersioni subacquee in zona. Inoltre, 8 ristoranti di cucina internazionale, orientale, italiana, fusion e spiagge private, 4 campi da tennis, molte piscine, palestra, spa, sauna e idromassaggio. Shangri -La Barr Al Jissah resort & Spa : il complesso alberghiero più importante di tutta la costa di Muscat è sito in una baia riparata di fronte al golfo dell’Oman. Dispone di 640 camere e 43 suites ripartite in tre hotel: “” (la città - 5 stelle lusso con 98 stanze) dedicato ad una clientela business e MICE, “” (l'oasi - 4 stelle con 262 stanze) ideale per le famiglie e “” (il castello - 5 stelle con 180 stanze) più esclusivo e lussuoso. A est di Matrah, si trova la più bella spiaggia della capitale e la marina Bandar, per le uscite in mare: l’hotel Shangri-La propone escursioni ed immersioni subacquee in zona. Inoltre, 8 ristoranti di cucina internazionale, orientale, italiana, fusion e spiagge private, 4 campi da tennis, molte piscine, palestra, spa, sauna e idromassaggio.

Ristoranti a Muscat e dintorni

In Oman carne e pesce sono spesso preparate alla maniera tandori, masala o tikka: la cucina è influenzata dalla cucina indiana, a tal punto che si considera il biryani (piatto indiano composto da riso aromatizzato con pezzi di pollo, d’agnello o di pesce) come un piatto nazionale, così come il kabsa o makbous (stessi ingredienti ma il riso è condito da una salsa al pomodoro). Forte influenza hanno anche le specialità del Medio Oriente. Molti ristoranti di cucina libanese servono shawarma e kebab, gli spiedini di carne, mezze e falafel. I dessert zuccherati sono molto in voga, come la halva. Come alternativa, si possono gustare alcuni piatti swahili e dhofari (dagli accenti africani, con grande impiego della noce di cocco) proposti in alcuni ristoranti. Si trovano anche parecchi ristoranti asiatici che propongono specialità thainlandesi e cinesi; le pizzerie e le specialità italiane ovviamente non mancano. Gli hotel servono spesso buffet e barbecue nei giardini per approfittare della frescura della sera. Per coloro che vogliano scoprire i ristoranti in città, ecco un piccolo elenco:



-Il ristorante Turkish House nella zona di Al Khuwair. Un indirizzo eccellente, a prezzi moderati dove gustare piatti di pesce preparato in diversi modi, piatti turchi e pane fatto in casa. Porzioni molto abbondanti.

-Sul lungomare di Matrah, di fronte al mercato del pesce, il ristorante Al Boom propone specialità di pesce fresco ed altri piatti classici. Vista stupenda sulla baia (alcuni tavoli in terrazzo sono molto ambiti). Prezzi moderati.

-Il ristorante Bin Ateeq, nella zona di Ruwi, è uno dei rari ristoranti omaniti nella capitale Muscat. Piccole sale private con pareti variopinte e majlis (cuscini tipici). Piatti a base di riso con pesce e carni arrostite. Bin Ateeq si trova anche a Nizwa e a Salalah.

-Kargeen, nella Medina Qaboos, è un ristorante di specialità orientali, yemenite e continentali con una capacità di 400 coperti. Sala interna climatizzata, tavole all'aperto e tende beduine. Non serve bevande alcoliche. Prezzi da moderati ad alti.

-I ristoranti indiani a Muscat sono Mumtaz Mahal, uno dei più prestigiosi e Passage to India, a Wattayah che serve specialità dell'India settentrionale.

-Fra i ristoranti libanesi, citiamo Beirut Express a Qurum, ed Automatic, una catena presente in molte zone

Dormire a Nizwa e dintorni



- The View : spettacolare campo tendato per vivere la notte nel deserto Golden Tulip : l’hotel si trova a circa 15 km dal centro di Nizwa. Confortevole, con 120 camere e 3 suite. Giardino interno attorno alla piscina e palestra.



-Jebel Al Akhdar è un hotel di montagna tipo chalet con 26 camere di cui 2 suite, e un ristorante con cucina locale. Propone anche escursioni e trekking nei dintorni. Falaj Daris : è un hotel situato nella città di Nizwa. Un hotel classico, funzionale e confortevole con 55 camere spaziose, 2 piscine e fitness club.è un hotel di montagna tipo chalet con 26 camere di cui 2 suite, e un ristorante con cucina locale. Propone anche escursioni e trekking nei dintorni.

Dormire a Sur e dintorni

-Sur Plaza Hotel. Situato a 320 km di Muscat, questo hotel è vicino a Ras Al Jinz, famoso per le tartarughe verdi. . Situato a 320 km di Muscat, questo hotel è vicino a Ras Al Jinz, famoso per le tartarughe verdi.

-Sur Beach Hotel. Questo hotel è situato sulla strada della spiaggia delle tartarughe, a Ras Al Hadd.

Gli accampamenti nelle dune di Wahiba

Per i viaggiatori che desiderano passare una o più notti nel deserto esistono accampamenti in prefabbricati o tendati, proprio tra le dune del Wahiba, a tre ore da Muscat, alle porte del deserto di Rub al Khali.