Cipro: fascino senza tempo né stagioni

In un angolino del Mediterraneo, c'è un'isola bellissima e ricca di storia. È legata alla mitologia e al culto di Afrodite (la Venere greca) che - secondo un'antica leggenda - nacque dai flutti del mare di una delle tante spiagge del luogo: Petra Tou Romiou. Stiamo parlando di Cipro, che si prepara ad accogliere gli appassionati di running per due grandi eventi: la “2012 Cyprus Marathon, Half Marathon & 10 km” e la “Limassol Marathon”

Cipro: un'oasi verde baciata dal sole

Cipro può sorprendere o incantare... Terra di forti contrasti - dove convivono cultura europea e influssi orientali, abitudini antiche e comfort moderni - offre, in ogni stagione, infinite opportunità ai suoi visitatori. Dallo sci sul Monte Olimpo alle evasioni nel verde dell'entroterra; dalle visite culturali ai nuovi percorsi archeologici, tutto apuò sorprendere o incantare...

Città che meritano una visita

Lefkosia (Nicosia). Città vivace, posta quasi al centro dell’isola, è la capitale di Cipro. Per conoscerne gli aspetti più interessanti, vi consigliamo di usufruire delle passeggiate guidate, gratuite e a tema, che ogni lunedì, giovedì e venerdì sono proposte dall’ufficio turistico cittadino. Da visitare assolutamente: le mura veneziane (XVI secolo) che abbracciano il nucleo medievale; il Museo archeologico di Cipro, quello bizantino e quello d'arte popolare; la seicentesca Cattedrale di S. Giovanni; il Laiki Yitonia con le sue allegre taverne e botteghe artigiane. Nei dintorni: l'antica città-stato di Idalio, dove morì Adone, amante di Afrodite, e il monastero di Machairas, del XII secolo.

Larnaka, posizionata sulla costa meridionale, è la prima città in cui vi imbatterete una volta giunti a Cipro. Sede del principale aeroporto dell’isola e vivace città costiera, è nota per il suo ricco patrimonio culturale. Da visitare: la chiesa di San Lazzaro con la tomba del santo; i musei Archeologico, Medievale e le collezioni d’arte medievale e post-bizantina della Fondazione Pieridis. Nei dintorni: il Lago Salato, con i suoi stupendi fenicotteri rosa, e la vicina Moschea in cui riposa, secondo un'antica leggenda, la zia di Maometto; il sito neolitico di Choirokoitia e il quattrocentesco monastero di Agios Minas.

Ayia Napa e Paralimni. Poste nell'area sud-orientale dell'isola, rappresentano le mete balneari più note. Un tempo borgo di pescatori, Ayia Napa conserva, come testimonianza del suo illustre passato, il bel monastero medievale intitolato a Nostra Signora della Foresta e vegliato da un antichissimo sicomoro. La città di Paralimni, invece, conserva la bellissima chiesa della Vergine Maria, con la sua particolare decorazione a piatti di porcellana del '700, e un piccolo ma interessante museo ecclesiastico.