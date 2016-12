Oman, istruzioni per l'uso

L’Oman è ildopo l'Arabia Saudita e lo Yemen; differisce dagli altri Emirati del Golfo non solo nelle dimensioni, ma anche per la sua apertura verso l'oceano. Confina con gli Emirati Arabi Uniti a nord-ovest, con l'Arabia Saudita a ovest e con lo Yemen a sud-ovest.ed è attraversato dal Tropico del Cancro, appena sotto la capitale Muscat.

Ha una superficie di 309.500 chilometri quadrati ( è un po’ più esteso dell’Italia ) con una popolazione di 2.400.000 abitanti circa. Il suo territorio è per l’80% desertico e la popolazione si concentra in due parti geograficamente distinte : il nord e il Dhofar, separate da una vasta distesa desertica lunga 800 km, dove ci sono il deserto di sabbia (Rub al-Khali), il Sabkha (lago salato di Um Al-Samin) e l’hamadas, cioè il deserto roccioso di Jiddat el Harassis e le dune (Sabbie di Wahiba).

Il Sultanato dell’Oman è diviso in quattro governatorati o mouhafaza (Muscat, Dhofar, Musandam e Buraimi) e 5 regioni o mintaqa (Batinah, Sharqiyah, Dhahirah Dakhiliayah e Wusta). Il tasso di urbanizzazione è passato dal 15% nel 1970 al 55% nel 1990 grazie ad un particolare afflusso di lavoratori stranieri (Indiani e Pachistani) che rappresentano il quinto della popolazione. Le principali città sono Muscat, la capitale (637.000 abitanti), e Salalah, il principale centro abitato del Dhofar (216.000 abitanti).

Capitale: Muscat (popolazione 637.000 abitanti)

Altre città: Nizwa, Salalah, Sur, Sohar, Buraimi, Ciabur.

Ordinamento politico: monarchia parlamentare. Capo di Stato è Sua Maestà Qaboos Bin Said Sultan

Popolazione: 75% di Omaniti, il 25% di stranieri, tra cui Indiani, Pachistani, Bengalesi, Srilankesi e Filippini. Popolazione prevalentemente di tipo rurale.

Religione: dominante è l'Islam, per lo più l’ibadismo, una minoranza sunnita è presente a sud e qualche sciita a nord.

Lingua: l’arabo è la lingua ufficiale. L'inglese è ampiamente parlato, in particolare dagli espatriati.

Economia: Le esportazioni di petrolio, il commercio marittimo, la pesca, l'agricoltura sono le principali attività economiche dell’Oman.

Deserto: il deserto di Wahiba, nella regione di Sharqiyaah, territorio dei Beduini, nel quale si trova la regione di sabbia pietrificata più vasta del mondo.

Clima: L’Oman è diviso in tre zone climatiche: a nord e ad est il clima è mediterraneo, mentre il sud e l’ovest godono di una influenza tropicale con l'arrivo di aria fresca portata dai venti monsoni da giugno a settembre. Al centro del paese prevale un clima desertico. L’Oman gode di due stagioni: un’estate di otto mesi (da marzo a ottobre) a un inverno di quattro mesi (da novembre a febbraio).

L’inverno è caratterizzato da temperature diurne comprese fra 25° e 30° C sulle coste e in pianura, al di fra i 15° e i 25° C sopra dei 1.800 m. L’estate, invece, è caratterizzata da una grande differenza in termini climatici fra il nord e il sud del paese. La regione meridionale del Dhofar è soggetta ai fenomenici monsonici: le temperature si aggirano fra i 25° e i 30° C, l’umidità è più forte e le correnti marine sono più accentuate. Questo rende la stagione estiva poco adatta ai bagni in mare, sconsigliati in questo periodo.

Nel resto del Paese, da maggio a settembre, le temperature superano i 40° C e ovunque l’altissima umidità intensifica la sensazione di calore, a Muscat e sulla costa in modo particolare.

Quando partire, tempi del viaggio: il periodo migliore per visitare l’Oman va da ottobre a fine aprile, quando le temperature si attestano intorno a un intervallo che va dai 25° e i 30° C. L’estate, a causa delle temperature elevate, può essere un periodo di viaggio sconsigliato per i bambini e gli anziani, ma anche per coloro che vogliano provare l‘esperienza di vivere il deserto. I sub, invece, potranno approfittare dell’eccezionale visibilità di cui si gode sott’acqua nel periodo che va da aprile a dicembre, e delle temperature dell’acqua che in media sono di 29° C circa nel periodo estivo.

Formalità Passaporto con validità superiore ai 6 mesi e visto da richiedere online sul sito della Royal Oman Police www.rop.gov.om per poi ritirarlo presso l'Ambasciata di Roma (al costo di 100 Eur circa) o sul posto, all'arrivo all'aeroporto in Oman (al costo di 20 Ryal, pari a circa 40 Eur). Da prevedere un visto di entrate multiple se ci si vuole rendere sulla penisola di Musandam, poiché ciò comporta un'uscita dal territorio. Informarsi presso i consolati ed uffici di turismo rispettivi.

Salute Nessun vaccino obbligatorio. Gli ospedali pubblici sono presenti anche nei villaggi, l’assistenza è ottima e di qualità.

Valuta Ryal dell’Oman (OMR), divisa in 1.000 baisa. Tassi di cambio: 1 Ryal dell’Oman = 2,088 Euro circa

Banche/cambio La rete bancaria è di standard europeo, molti distributori automatici che riconoscono le principali carte bancarie. Pagamenti in carta autorizzati nei negozi dei centri commerciali e nella maggior parte dei mercanti nei suk. Uffici di cambio al centro città, negli hotel internazionali ed all'interno dei suk.

Elettricità 220 - 240V. Prese a 3 lamelle di tipo britannico. Da prevedere un adattatore.

Differenza oraria +3 ore in inverno e +2 ore in estate rispetto all'ora italiana.

Codice telefonico: 00 968 + codice regionale (24 per Muscat) + numero del corrispondente.