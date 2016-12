Oman, dove la modernità rincorre la storia

Se da un, tra i primi risultati in italiano non sarà difficile imbattersi in una storia che sembra uscita dalle mille e una notte. Nell'estate del 2008, prima a Bari e poi a Palermo , attraccava in porto, seguito da un altro poco più piccolo., diverse delle quali avvistate nelle vie di entrambe le città a bordo di unaSi racconta di, di grandi regali ad amministratori locali, die di un lusso incredibilmente sfarzoso ma raffinato. Tanto incredibile quanto vero, però si dice che succeda sempre così quando, va in vacanza. E a fine soggiorno, per ringraziare dell'ospitalità,. A Bari e Palermo, per intenderci, ha donato q

Per capire l'Oman di oggi,, di fronte all'Iran e con sbocco sull'Oceano Indiano, non si può non parlare della sua storia recente. Fino al 1970 era, arretrato in tutti i settori. L'ascesa al trono dopo un golpe incruento ai danni del padre diha radicalmente cambiato la struttura del Paese. In questi quarantadue anni di sultanato, Qaboos,, ha investito i guadagni derivanti dal commercio di gas e di petrolio (per la cronaca un litro di benzina, in Oman, costa 12 centesimi di euro al litro...). Ha insomma rivoluzionato l'Oman nella testa e nei cuori, modernizzando il Paese con un motto che è tutto un programma: "". In mezzo, il presente dioffrendo le sue città, il suo mare e il fascino del deserto.Lo specchio del, la vivace capitale omanita adagiata appena sopra il Tropico del Cancro.e si fondono in un'atmosfera. Muscat è estesa ma non è una metropoli, e anche. Non ci sono grattacieli,che sta devastando gli altri paesi arabi. Le recenti costruzioni, candidamente bianche,e, per disposizione del sultano,A Muscat, nominata per il 2012 capitale del turismo arabo,. A parte le infrastrutture, modernissime,. L'ultimo arrivato è l'imponente, gioiello in marmo inaugurato pochi mesi fa, "capriccio" del sultano, grande melomane. L'opera, aperta nello scorso ottobre dalla "Turandot" prodotta dae con un cartellone che ha visto tra gli altri anche Renée Fleming, Andrea Bocelli, Yo-Yo ma e il balletto della Scala. Cultura alta ma a, perché il sultano vuole che i suoi sudditi vadano a teatro. Opera di Qaboos anche, costruita con marmo proveniente da Carrara, riccamente e finemente decorata in stile persiano, con un immenso tappeto intrecciato a mano da cinquecento artigiani e un lampadario a cascata nella sala principale delle preghiere che lascia senza fiato. In mezzo a tanta bellezza, che si può vedere solo dall'esterno, dai particolari colori blu e oro, curioso ma lontano dalla raffinatezza di altre costruzioni., dove però gli angoli non turistici bisogna cercarli, e nel. Balt Al Zubair e Balt al Baranda sono i. Intorno alla città decine di forti, antiche costruzioni che si ritrovano in tutto l'Oman.Muscat città aperta, dunque,e quindi con una cultura dell'ospitalità ben radicata nei secoli., appartenenti alla corrente dell' ibadismo , dottrina basata su. Una corrente, insomma, fuori dal fondamentalismo, che, legati alle loro tradizioni ma non per questo chiusi verso le novità., una tunica bianca, indossano il turbante o il, e nei giorni di festa, un particolare pugnale a lama piegata scolpito in argento e corno., molte di loro, un leggero mantello, ma a differenza di parte del mondo arabo, non sono relegate ai margini della società., ricoprono incarichi importanti (ci sono ministri donna e donna è l'ambasciatore omanita a Washington) e sono parte attivissima del processo di modernizzazione dell'Oman.