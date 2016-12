In Malesia, per scoprire l'isola di Langkawi

Il freddo invernale e lo stress cittadino sono diventati per voi intollerabili e non fate che pensare a lidi assolati e rilassanti passeggiate in riva al mare? Bene, la soluzione al vostro disagio ha un nome: Langkawi. Si tratta di una delle 99 splendide isole che fanno parte dell'arcipelago omonimo, presso la costa occidentale della Malesia. Fuggire dalla routine non sarà mai stato così piacevole...

Langkawi, il “gioiello di Kedah”

L'isola è una delle mete più gettonate dagli sposini asiatici per i viaggi di nozze e anche il turismo europeo sembra apprezzare sempre più questa destinazione, tanto lontana quanto paradisiaca.

Una volta giunti a Langkawi, 500chilometri quadrati e meno di 50mila abitanti, impossibile non restare incantati dalla bellezza del suo paesaggio: ampie e bianchissime spiagge, romantici tramonti, spettacolari cascate e mare turchese sono infatti solo una piccola parte del suo patrimonio naturale..

Per chi vuole immergersi nelle meraviglie della natura, imperdibili i 22 chilometri di candida sabbia orlata di casuarine - piante tipiche dell'Asia sudorientale e simili al pino marittimo - della spiaggia di Tanjung Rhu, nella zona settentrionale dell'isola. Oppure un incontro ravvicinato con i macachi di Pantai Pasir Tengkorak, famosa come “spiaggia delle scimmie”. O ancora, la cascata di Durian Perangin, con i suoi 14 emozionanti salti che si susseguono dalla cima del Gunung Raya, la cima più alta dell'isola.

Se invece preferite la mondanità, scegliete la spiaggia di Pantai Cenang, con eleganti resort e ristoranti raffinatissimi che offrono deliziosi piatti a base di pesce.

Pensate di non poter a rinunciare a un po' di shopping? Langkawi saprà rispondere anche a questo desiderio, in quanto zona duty-free fin dal 1986. Qui tra centri commerciali moderni, negozietti di artigianato tipico e addirittura un villaggio - il primo del sud-est asiatico - interamente dedicato al mondo della letteratura, il “Langkawi International Book Village”, non avrete che l'imbarazzo della scelta.

Per i più sportivi, le coste occidentali di Datai, Kok (da cui è anche impossibile imbarcarsi per una circumnavigazione dell'isola e visita alle altre 98 dell'arcipelago), Burau Bay e Tengah rappresentano i luoghi ideali per cimentarsi in numerose attività all’aria aperta tra cui il golf, l’equitazione e la barca a vela. Un appunto: se siete a Langkawi dal 24 febbraio al 4 marzo 2012 non fatevi scappare l'evento più sportivo dell'isola, il“Tour de Langkawi”: una competizione ciclistica che accoglie ogni anno sportivi da tutto il mondo.