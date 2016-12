In Puglia insieme a Gabriella

Ci sono mille modi e mille idee, ogni anno, su come poter trascorre l’ultimo dei 365 (o 366 nel caso di anno bisestile) giorni passati. C’è chi, tradizionalmente, decide per il classico cenone in famiglia o con gli amici, chi decide di passarlo nella piazza di un affascinante città in giro per il mondo e chi decide (e ha la possibilità di farlo) di trascorrere questo giorno in una splendida spiaggia caraibica o simili. Dopo una serie di proposte, tra cui viaggio in pullman sino a Berlino (scartata per il clima gelido invernale) o le 15 ore, sempre in pullman, verso Barcellona, scartata anche questa per ovvi motivi, abbiamo deciso di raggiungere un amico. O meglio, precisando, adi Puglia.

Essendo palermitana, ammetto di avere una predisposizione all’amore incondizionato per il Sud Italia e quindi questa scelta mi è parsa la migliore. Così il 29 dicembre, lasciamo Milano e iniziamo il nostro viaggio, in auto. Impieghiamo all’incirca otto ore per arrivare a Canosa. Ora, sicuramente non sarà un novità per molti di voi ma, se decidete di recarvi al Sud per un viaggio, preparatevi a concedervi una pausa da diete e lasciatevi andare ai sapori intensi, a gusti nuovi, a piatti abbondanti, al buon olio (ottimo mangiato a crudo su una fetta di pane, pugliese) e al buon vino. Noi, non appena arrivati siamo andati a cena al “Carbon Dolce”, ristorante- pizzeria con ottima cucina situato nei più antichi borghi canosini. Ah dimenticavo, scordate il rigore degli orari di pranzo o cena..ci siamo seduti a tavola verso le 23.00 finendo la nostra cena intorno alle 2.00 del mattino !!



Il giorno seguente, dopo pranzo partiamo alla volta di Bari. Arrivati, parcheggiamo al suggestivo lungo mare illuminato e ci incamminiamo verso il centro città. Diversamente da quanto ci aspettassimo, la temperatura non era quella tipica degli inverni miti del sud Italia. Diciamo che non abbiamo patito il freddo inverno milanese, ma quasi. Dopo il tentativo, fallito, ad entrare nello storico teatro Petruzzelli, il cui ingresso con visita guidata è consentito con prenotazione anticipata di qualche giorno via mail, ci siamo diretti verso via Sparano, la principale via dello shopping Barese, un viale elegante, pulito, illuminato dalle vetrine delle sofisticate boutique d’abbigliamento, gioiellerie, bar eleganti e tante palme… una fila di bellissime palme che ti ricordano di essere al sud e a due passi dal mare.



Decidiamo, poi, di addentrarci nella Bari vecchia per scoprire la sua vera bellezza storica e cercare di immedesimarci in un'altra epoca. E basta fare pochi passi, in direzione della basilica di San Nicola, per sentirsi già parte di quel luogo. Le donne, con il loro tipico accento, richiamano i figli che giocano per strada, le botteghe e i vicoli stretti che si intersecano l’un l’altro, in cui facilmente ci si può perdere, signore che stendono i panni sul balcone e parlano col marito giù in strada, ed una caratteristica, tipica ancora del sud e che io amo particolarmente, che è quella del gruppetto di anziani che mettono la loro sedia di legno sul ciglio della porta di casa o anche dentro casa tenendo le finestre totalmente aperte, incuranti del passeggio esterno e rendendoti nient’altro che un sorridente spettatore di quel piccolo, spontaneo, presepe familiare.

La basilica di San Nicola è un meraviglioso esempio di architettura del romanico pugliese, costruita tra il 1089 e il 1197 durante la dominazione normanna. Visitiamo la basilica al suo interno e, con nostra piacevole sorpresa, assistiamo proprio alla messa ortodossa e questo rende ancora più spirituale la nostra visita alla chiesa. Una volta fuori ci rimettiamo in cammino verso il lungo mare, se non prima di esserci fermati in uno dei tanti accoglienti e bei locali dell’aperitivo Barese.